25 năm bên nhau của Beckham và Victoria

Trong cuốn tiểu sử The House of Beckham: Money, Sex and Power, nhà báo Anh Tom Bower khẳng định David và Victoria ở bên nhau vì Thương hiệu Beckham. Ông tin họ có giá trị hơn khi ở bên nhau. Tham vọng này giúp họ có chỗ đứng vững chắc ở cả Anh lẫn Mỹ.

Trước sự gièm pha từ bên ngoài, ông bà Beck không trực tiếp đáp trả, thay vào đó chứng mình bằng cách luôn đồng hành mỗi ngày.

Khi tham gia chương trình Today With Hoda & Jenna vào tháng 10/2023, Victoria tiết lộ sau ồn ào ngoại tình vào năm 2003, cô và chồng đã tổ chức lễ gia hạn lời thề hôn nhân trong vườn nhà ở London (Anh) với sự chứng kiến của vị linh mục làm lễ cưới cho họ vài năm trước.

Cựu thành viên Spice Girls còn đặt tên cho một trong những loại nước hoa mà cô bán là Suite 302, gợi nhớ đến căn phòng khách sạn mà họ đã ở trong tuần trăng mật thứ hai tại Paris. Chai tráng men trắng được lấy cảm hứng từ chiếc váy Roberto Cavalli mà cô mặc trong lễ kỷ niệm lời thề của họ.