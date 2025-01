24 năm học sau song sắt, tù nhân nhận bằng tiến sĩ giáo dục ở tuổi 51

A Tuấn là tù nhân đầu tiên ở Hong Kong (Trung Quốc) nhận bằng tiến sĩ ở tuổi 51, sau 24 năm chăm chỉ học tập và nghiên cứu trong Nhà tù Stanley. Ngày 9/1, nhà tù Stanley thuộc Cục Cải huấn Chính phủ Đặc khu Hành chính Hong Kong (Trung Quốc) đã tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp cho một số tù nhân. Trong đó, một tù nhân được Đại học Metropolitan Hong Kong trao bằng tiến sĩ, một người nhận bằng cử nhân và hai người nhận bằng cao đẳng. Nhân vật chính của buổi lễ là A Tuấn (51 tuổi) - tù nhân đầu tiên ở Hong Kong (Trung Quốc) nhận được bằng tiến sĩ. Vì phạm tội nghiêm trọng ở tuổi 20, anh phải chịu án tù dài hạn. Bỏ học từ năm lớp 10, khi bị giam trong tù, ngoài việc suy ngẫm lỗi lầm của bản thân, anh còn hy vọng được tiếp tục học tập. Do đó, sau khi tham gia khóa học dành cho tù nhân, A Tuấn thành công vượt qua kỳ thi chứng chỉ giáo dục Hong Kong (HKCEE) vào năm 2000. Đến năm 2004, A Tuấn bắt đầu theo đuổi chương trình đào tạo từ xa dành cho tù nhân của Đại học Metropolitan Hong Kong. Theo CQ News, A Tuấn hoàn thành bằng Cử nhân Khoa học Xã hội và bằng Thạc sĩ Giáo dục vào năm 2012. Năm 2016, A Tuấn tiếp tục học tiến sĩ tại Đại học Metropolitan Hong Kong. Phải học tập trong môi trường khắc nghiệt cộng với thời gian học bị gián đoạn và khả năng tiếp cận thông tin hạn chế, A Tuấn mất đến 8 năm mới hoàn thành bằng tiến sĩ giáo dục. Phát biểu trong buổi lễ nhận bằng tiến sĩ hôm 9/1, A Tuấn xúc động bày tỏ: "Trước đây, tôi từng tưởng tượng nhiều lần về khung cảnh nhận bằng sẽ như thế nào, tâm trạng lúc đó ra sao. Nhưng dù tôi có tưởng tượng bao nhiêu lần đi chăng nữa, lúc này, tôi cũng không thể nói ra cảm xúc của bản thân. Tôi muốn nói rằng, tôi làm được và đã thành công. Là một tù nhân tôi làm được, mọi người cũng sẽ làm được". A Tuấn (51 tuổi) - tù nhân đầu tiên ở Hong Kong (Trung Quốc) nhận bằng tiến sĩ. Ảnh: WWP Chia sẻ lý do theo đuổi con đường học vấn khi đang thụ án, A Tuấn cho hay, đơn giản vì ở trong tù không muốn dành thời gian suy nghĩ linh tinh. "Quan trọng hơn, tôi cũng muốn chứng minh cho gia đình, dù trong tù tôi cũng không bỏ cuộc", anh nói. Khi được hỏi việc học trong tù có khó khăn không, A Tuấn thừa nhận rất vất vả. Chia sẻ về quãng thời gian 24 năm học tập trong tù, anh cho biết, thường tranh thủ dậy sớm học bài và vì không thể tìm tài liệu trên mạng nên chủ yếu mượn giáo sư sách để tự nghiên cứu. "Thỉnh thoảng tôi cũng được quản ngục tạo điều kiện cho mượn máy tính để tìm tài liệu", anh nói. Kể về khó khăn lớn nhất khi học ở trong tù, A Tuấn cho biết, đó là việc phải vượt qua những lời gièm pha. "Đã ở tù rồi, chẳng có tương lai cũng không còn hy vọng, tại sao phải học? Giỏi đến đâu cũng không ai thuê hay đến khi nào được ra tù còn chẳng biết. Bình thường tôi coi như mọi người nói đùa, nhưng khi màn đêm buông xuống một mình đối diện với bốn bức tường, những lời này đôi khi biến thành cảm xúc tiêu cực tấn công tôi. Do đó, những lúc như thế này tôi thường nghĩ đến gia đình, vì họ tôi chưa bao giờ dám bỏ cuộc. Khi tôi nói, sẽ nhận được bằng tiến sĩ họ còn vui hơn tôi, nên tôi biết những nỗ lực của mình không vô ích", anh nói. Nói về dự định tương lai, A Tuấn cho hay: "Thời gian tới sẽ trau dồi thêm tiếng Anh. Nếu sau này có cơ hội tái hòa nhập xã hội, tôi hy vọng có thể cống hiến cho đất nước. Tôi tin rằng kiến thức và kinh nghiệm của mình sẽ giúp đỡ được những bạn trẻ với tư cách là một người từng trải".