24 giờ trong đám cháy ở quán karaoke khiến 33 người tử vong

Liên quan đến vụ hỏa hoạn xảy ra tại quán karaoke An Phú (đường Trần Quang Diệu, phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương), 20h30 ngày 7/9, lực lượng chức năng cho biết đã kết thúc công tác sau 24 giờ tìm kiếm, cứu hộ.

Những tiếng la hét trong đêm

Trước đó, 20h15 ngày 6/9, đám cháy bùng phát tại tầng 2 quán karaoke An Phú sau một tiếng nổ lớn. Lúc này trong quán có khoảng 70 nhân viên và khách, tất cả đã dùng bình chữa cháy tại chỗ dập lửa nhưng bất thành.

Toàn cảnh vụ hỏa hoạn tại quán karaoke khiến 33 người tử vong (Clip: Phương Nhi).

15 phút sau, cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã điều động 13 xe chuyên dụng đến cứu hộ, sơ tán các cụm dân cư. Sau hơn một giờ, đám cháy cơ bản được khống chế.

Ngay trong đêm, đã có 40 người bị thương được đưa tới Bệnh viện Đa khoa An Phú chữa trị. Chia sẻ với phóng viên, bác sĩ Nguyễn Đình Đạt, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện đa khoa An Phú, cho biết cứ 7-10 phút lại có một chuyến xe đưa nạn nhân về bệnh viện.

Trong số này, có những nạn nhân mặt bị khói làm cho ám đen, một số người chảy máu đầu.

Xác định vụ việc thuộc trường hợp thảm họa, ngay trong đêm, bệnh viện huy động thêm các nhân viên y tế, trưng dụng tối đa lượng oxy dự trữ để ứng cứu cho các bệnh nhân ngộ độc khí. Ngoài ra, các bệnh nhân bị chấn thương tay chân được cho nằm bất động, dùng thuốc giảm đau, truyền dịch...