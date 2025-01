24 giờ nghẹt thở truy vết nghi phạm bắt cóc bé gái 4 tuổi ở Hải Phòng

Lực lượng Công an TP Hải Phòng đã căng mình suốt 24 giờ để trích xuất hàng trăm camera, đi từng nhà dân truy tìm dấu vết của kẻ nghi bắt cóc bé gái 4 tuổi tại trường mầm non. Người phụ nữ lạ đưa bé gái đi khỏi trường mầm non Chiều 13/1, tại Trường mầm non Thiên Hương (TP Thủy Nguyên, Hải Phòng), một người phụ nữ vào chơi đùa với các cháu bé trong khu vực sân trường, sau đó dẫn bé gái 4 tuổi ra khỏi trường. Đến chiều muộn cùng ngày, khi gia đình cháu bé đến đón mới phát hiện cháu đã mất tích. Gia đình xác định không có người thân nào được ủy thác đến đón cháu, nên đã lập tức trình báo cơ quan công an. Đối tượng dắt cháu bé ra khỏi khu vực trường học. Ảnh: CTV Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã vào cuộc, trích xuất hệ thống camera, khẩn trương tìm kiếm cháu bé và bước đầu xác định được đối tượng dẫn cháu bé đi là Đồng Thị Hà Thu (SN 2007, trú tại phường Hoàng Lâm, TP Thủy Nguyên). “Hàng trăm cảnh sát của các đơn vị đã được huy động, tỏa đi khắp các ngõ ngách của TP Thủy Nguyên và quận Lê Chân để dò tìm, đồng thời trích xuất camera từng nhà dân. Từ hình ảnh ban đầu ở cổng trường mầm non Thiên Hương, công an trích xuất tiếp các camera khu vực xung quanh và xác định, sau khi ra khỏi trường, đối tượng đưa bé gái lên xe taxi rồi dừng lại ở khu vực đường tàu Trần Nguyên Hãn (quận Lê Chân, TP Hải Phòng). Tiếp sau đó, người này đi vào con ngõ nhỏ nhưng sau đó mất dấu tích”, lãnh đạo Phòng CSHS Hải Phòng thông tin. Đối tượng Đồng Thị Hà Thu đưa cháu bé vào quán tạp hóa trên phố Trần Nguyên Hãn. Với quyết tâm nhanh chóng “giải cứu” cháu bé, ngay trong đêm, lực lượng chức năng đã khoanh vùng được khu vực nghi đối tượng đang di chuyển tới và liên tục phát đi thông tin nhận dạng về người phụ nữ cùng cháu nhỏ để người dân cùng tham gia tìm kiếm. Người dân giúp sức cùng công an kết thúc sớm hành trình giải cứu cháu bé Theo lãnh đạo Phòng CSHS Công an TP Hải Phòng, đặc trưng của các ngõ ở quận Lê Chân là nhiều ngách nhỏ, thông đi nhiều ngả, giáp ranh với nhiều địa bàn khác. Hệ thống camera chỉ có ở mặt đường lớn, còn trong nhà dân ở các ngõ sâu thường không lắp camera. Trong khi đó, đối tượng bế theo cháu bé đi sâu vào các ngõ nên liên tục bị mất dấu, đứt đoạn, gây khó khăn cho công tác truy vết. Với tinh thần dựa vào quần chúng nhân dân, lấy dân làm tai mắt, lực lượng cảnh sát liên tục tìm mọi cơ hội để tiếp cận gần nhất khu vực nghi đối tượng đang di chuyển. Mục tiêu đặt ra là tìm thấy cháu bé nhanh nhất nhưng phải đảm bảo an toàn tuyệt đối. Lực lượng chức năng cùng người dân "giải cứu" thành công bé gái. Ảnh: CTV Với sự chung sức, đồng lòng của cả cộng đồng, khoảng 15h15 chiều 14/1, khi Đồng Thị Hà Thu dẫn theo bé đi từ một con ngõ trên đường Lương Khánh Thiện ra thì bị người dân cùng một tổ cảnh sát đang làm nhiệm vụ phát hiện. Ngay lập tức, người dân đã giành được cháu bé từ tay người phụ nữ và trấn an tinh thần cháu. Lực lượng chức năng có mặt cũng tiến hành bắt giữ đối tượng, đưa về trụ sở để phục vụ điều tra. Đối tượng Đồng Thị Hà Thu. Ảnh: CACC Theo Phòng CSHS Công an TP Hải Phòng, cháu bé cũng được đưa về trụ sở công an và sau đó lực lượng chức năng đã báo tin cho gia đình. Hiện cháu bé đã được đưa về với mẹ, sức khỏe ổn định. "Rất may cháu bé an toàn, còn người phụ nữ có tâm lý không bình thường nên khi tham gia truy tìm, chúng tôi rất lo lắng cho cháu bé. Khi thấy cháu vẫn khỏe mạnh, lực lượng làm nhiệm vụ ai nấy đều rất mừng và thở phào nhẹ nhõm", một lãnh đạo Công an quận Lê Chân tham gia hỗ trợ Công an TP Thủy Nguyên truy tìm dấu vết của của đối tượng và cháu bé, chia sẻ.