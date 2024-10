234 người tham gia tìm kiếm 4 nạn nhân đang mất tích vụ sập cầu Phong Châu

Theo thông tin từ UBND tỉnh Phú Thọ, 234 người đang được huy động tuần tra, tìm kiếm những người còn mất tích sau sự cố sập cầu Phong Châu ngày 9/9. Chiều 4/10, UBND tỉnh Phú Thọ cho biết công tác tuần tra, tìm kiếm người mất tích và trục vớt phần cầu Phong Châu bị sập đang được triển khai tích cực. Theo tỉnh này, lực lượng tham gia tìm kiếm 4 nạn nhân mất tích có 234 người, gồm quân đội, dân quân, công an và cán bộ các sở, ban, ngành của tỉnh Phú Thọ. Các lực lượng bắt đầu tìm kiếm từ ngày 2/10, buổi sáng từ 7h30 đến 11h và buổi chiều từ 14 đến 17h. Đường tuần tra trên sông theo tỉnh Phú Thọ sẽ gồm cả hai bên bờ sông Hồng, từ cầu Phong Châu đến khu vực nhà nổi phường Minh Nông, TP Việt Trì; khu vực phường Bến Gót, TP Việt Trì và ngược lại. Lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương tìm kiếm những nạn nhân mất tích sau vụ sập cầu Phong Châu (Ảnh: Khánh Trang). Cơ quan chức năng huy động 11 xuồng, 15 máy lặn, 2 máy nén khí, 4 xà lan, cần cẩu 70 tấn, 4 máy múc và 4 ô tô tải để tham gia hỗ trợ, tìm kiếm. Để hỗ trợ lực lượng tìm kiếm, Lữ đoàn 126 đã cử 2 tổ công tác gồm 30 cán bộ tổ chức đo mực nước, tốc độ dòng chảy và xác định các vị trí lặn tiếp cận đáy sông khu vực từ chân cầu Phong Châu đến khu vực lắp đặt cầu phao. "Bước đầu lặn tiếp cận đáy sông chưa thấy mục tiêu cần tìm kiếm là người và phương tiện", thông tin từ UBND tỉnh Phú Thọ cho hay. Theo tỉnh Phú Thọ, có 2 tổ gồm lực lượng quân đội, công an, dân quân, người thân gia đình nạn nhân tiến hành tuần tra, tìm kiếm dọc theo hạ lưu sông Hồng từ cầu Phong Châu đến khu vực phường Minh Nông và Bến Gót, TP Việt Trì. 4 người đang mất tích sau vụ sập cầu sáng 9/9, gồm: Nguyễn Thị Lan (19 tuổi, trú ở huyện Tam Nông, Phú Thọ); Nguyễn Hà Chi (19 tuổi, ở Đắk Nông); Nguyễn Thị Bích Hằng (36 tuổi, TP Việt Trì, Phú Thọ); Nguyễn Thị Yến (45 tuổi, ở huyện Lâm Thao, Phú Thọ). Cầu phao Phong Châu phải tạm dừng hoạt động do mực nước sông Hồng dâng cao, chảy xiết (Ảnh: Khánh Trang). Do mực nước sông Hồng dâng cao và chảy mạnh nên quân đội đã quyết định từ đêm 1/10 đến nay. Từ 14h chiều 4/10, Lữ đoàn 249 - Binh chủng Công binh triển khai lắp đặt, chạy thử nghiệm 2 phà cơ động phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Người đi bộ, xe thô sơ, xe gắn máy, các loại mô tô từ xã Hương Nộn (huyện Tam Nông) sang xã Phùng Nguyên (huyện Lâm Thao) và ngược lại có thể qua sông Hồng bằng phà quân sự này.