20 trẻ mầm non nghi ăn nhầm thuốc diệt chuột

20 trẻ mầm non ở xã Giang Ma, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu, phải cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu, nghi do ăn nhầm thuốc diệt chuột. Ngày 5/11, trao đổi với phóng viên, ông Sùng Lử Páo, Chủ tịch UBND huyện Tam Đường (Lai Châu), cho biết khoảng 9h cùng ngày, tại Trường Mầm non Giang Ma, huyện Tam Đường xảy ra vụ việc 20 trẻ mầm non bị ngộ độc phải nhập viện cấp cứu. Gói thuốc diệt chuột nghi các cháu mầm non ăn nhầm (Ảnh: Báo Lai Châu). Sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã đưa các cháu vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu cứu chữa. Các cháu được lấy mẫu máu, phân loại để rửa dạ dày, chụp X-Quang, lấy dịch gửi về Trung ương làm xét nghiệm… Hiện sức khỏe của các cháu cơ bản ổn định. "Theo báo cáo của xã Giang Ma, vào thời điểm xảy ra sự việc, các cháu đi vào nhà kho của nhà trường rồi lấy một gói thuốc màu hồng để ăn. Trong 20 cháu có 3 cháu bị nặng, nhưng tới nay đã dần hồi phục. Nguyên nhân sơ bộ ban đầu xác định do các cháu ăn nhầm thuốc diệt chuột", lãnh đạo UBND huyện Tam Đường nói thêm.