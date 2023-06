2 vụ mắc kẹt trong thang máy giữa trưa do sự cố về điện

Ngày 4/6, thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Nghệ An, trong trưa nay, đơn vị xử lý 2 sự cố thang máy, đưa 2 nạn nhân bị mắc kẹt ra ngoài an toàn.

Cụ thể, vào khoảng gần 12h, anh T.V.T. (28 tuổi, trú thị xã Thái Hòa, Nghệ An) sử dụng thang máy của khách sạn T.T., khi lên tầng 4 thì gặp sự cố. Anh T. nhanh chóng gọi điện nhờ giúp đỡ.