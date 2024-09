2 người tử vong trong vụ tai nạn liên hoàn ở cửa ngõ TPHCM

Tai nạn liên hoàn 4 xe trên đại lộ Nguyễn Văn Linh, TPHCM khiến các phương tiện hư hỏng. Trong đó, 2 người tử vong, kẹt cứng bên trong ô tô 4 chỗ bị biến dạng. Đến 8h sáng nay (23/9) lực lượng Công an huyện Bình Chánh, TPHCM vẫn đang phối hợp với các bên liên quan khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng trên đại lộ Nguyễn Văn Linh, đoạn qua xã An Phú Tây, khiến 2 người tử vong. Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: T.B Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 6h30 sáng cùng ngày, dòng xe lưu thông trên đại lộ Nguyễn Văn Linh theo hướng quận 7 đi huyện Bình Chánh. Khi các phương tiện chạy đến đoạn cách nút giao với quốc lộ 1 khoảng 300m đã xảy ra tai nạn liên hoàn giữa 3 ô tô loại 4, 7 và 16 chỗ với xe tải. Theo các nhân chứng, vụ tai nạn liên hoàn tạo tiếng động lớn, các phương tiện bị hư hại nặng. Trong đó, ô tô 4 chỗ nát bươm, mảnh vỡ văng khắp mặt đường. Hai người bên trong ô tô tử vong, kẹt cứng trong cabin. Sau tai nạn, lực lượng CSGT, Công an đã đến phong toả, điều tiết giao thông. Hiện danh tính nạn nhân, nguyên nhân vụ tai nạn đang được làm rõ.