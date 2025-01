2 người trong gia đình ở Quảng Ninh bị sát hại sáng mùng 2 Tết

Người dân xung quanh chạy đến, vào bên trong nhà bà Đ.T.C. thì phát hiện bà C. đã chết. Đồng thời người dân đưa ông X.A đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng vì vết thương quá nặng, người đàn ông này đã không qua khỏi.

Ngay sau khi nhận được tin báo, công an thị xã Quảng Yên đã khẩn trương có mặt tại hiện trường điều tra nguyên nhân. Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định nghi phạm là Đỗ Văn Lưu, con trai bà C., đã bỏ trốn khỏi địa phương. Nguyên nhân ban đầu xác định là do bột phát từ mâu thuẫn nội bộ gia đình.