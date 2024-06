2 người đàn ông nhảy xuống dòng nước lũ cứu bé gái 10 tuổi bị lũ cuốn

Tối 27/6, thông tin từ UBND xã An Thịnh, huyện Văn Yên (Yên Bái) cho biết, khoảng 16h30 cùng ngày, cháu N.V.O. (10 tuổi, ở thôn An Phú, xã An Thịnh) đi qua đập tràn suối Ngòi Bục, khu vực Lâm Trường không may bị nước cuốn trôi cả xe đạp và người.

Hình ảnh bé O. được cứu giúp thoát khỏi dòng nước lũ (Ảnh: Hoàng Đức).