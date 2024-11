2 người đàn ông nằm chết trên đường ở TPHCM

Người dân lưu thông trên đường lúc sáng sớm ở TP Thủ Đức và quận Bình Thạnh (TPHCM), phát hiện 2 người đàn ông nằm chết trên đường. Ngày 29/11, Công an TP Thủ Đức và Công an quận Bình Thạnh đang điều tra nguyên nhân 2 người đàn ông được phát hiện nằm chết trên đường. Khoảng 2h30 cùng ngày, người dân lưu thông trong làn xe máy trên đường Phạm Văn Đồng, theo hướng cầu vượt Linh Xuân đi cầu Bình Lợi. Hiện trường người đàn ông tử vong trên đường Phạm Văn Đồng (Ảnh: Xuân Đoàn). Đến khu vực phường Hiệp Bình Chánh (TP Thủ Đức), người dân phát hiện ông Nguyễn Hoàng G. (39 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh), nằm chết dưới cột đèn chiếu sáng, cạnh thi thể là xe đạp điện bị ngã. Công an TP Thủ Đức và Đội CSGT Hàng Xanh (Phòng PC08) đã đến khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân. Hơn 6h cùng ngày, người dân lưu thông trên đường Điện Biên Phủ, phường 22, quận Bình Thạnh. Khi gần đến cầu Sài Gòn, họ cũng phát hiện ông Nguyễn Văn H. (69 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh), nằm bất động cạnh xe đạp thể thao, trên mặt có vết máu. Công an đang khám nghiệm hiện trường khi phát hiện ông H. tử vong (Ảnh: Xuân Đoàn). Nhân viên y tế và xe cứu thương sau đó đến kiểm tra nhưng xác định ông H. đã tử vong nên trình báo Công an. Công an quận Bình Thạnh và Đội CSGT Tuần tra dẫn đoàn (Phòng PC08) đã đến khám nghiệm hiện trường, điều tiết giao thông. Vụ việc làm giao thông trên đường Điện Biên Phủ gặp nhiều khó khăn. Người nhà cho biết, ông H. đang đạp xe đi tập thể dục buổi sáng thì gặp nạn. Giao thông trên đường Điện Biên phủ ùn tắc vào sáng nay (Ảnh: Xuân Đoàn).