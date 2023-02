2 loại siro ho bị cảnh báo nguy hiểm chưa được Việt Nam cấp phép

Trước đó, tại Uzbekistan đã ghi nhận 19 trẻ em tử vong sau khi uống thuốc ho của hãng Marion Biotech (Ấn Độ). Phân tích của Bộ Y tế Uzbekistan cho thấy hai loại siro Ambronol và DOK-1 Max, do Marion Biotech sản xuất, có chứa chất ethylene glycol độc hại.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cũng từng thông báo hàng chục trẻ nhỏ ở Gambia, một quốc gia ở Tây Phi, tử vong do tổn thương thận cấp tính có thể liên quan đến siro trị ho, cảm bị nhiễm độc do một nhà sản xuất thuốc của Ấn Độ sản xuất.