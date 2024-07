2 loại rau ít "ngậm" thuốc trừ sâu nhất chợ, cái số 2 ví như "món quà từ đất"

Điều đáng nói, trong măng tây còn chứa một loại enzyme đặc biệt, giúp nó tự loại bỏ các loại thuốc trừ sâu mà con người phun vào. Các nhà khoa học giải thích, đây chính là lý do mà hầu như măng tây đều chứa rất ít hóa chất độc hại, thậm chí là sạch 100%. Bạn có thể chế biến thành nhiều món ngon như măng tây xào tôm, thịt xông khói cuộn măng tây hoặc làm salad, súp… đều tốt.

Rau dền cơm



Loại rau dền mọc hoang dại trên đất thường ít "ngậm" thuốc trừ sâu, khi hái mang về luộc hay nấu canh với tôm khô hoặc tôm tươi rất thơm ngon lại chữa được nhiều căn bệnh. Ảnh minh họa

Đây là loại rau quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày của người Việt. Loại rau này thường mọc dại nhưng gần đây được nhiều người trồng từ hạt. Dền cơm có bộ rễ khỏe, ăn sâu nên chịu hạn, chịu nước đều tốt, là một những loại rau được nông dân đánh giá là hiếm khi phải sử dụng đến thuốc trừ sâu.

Các loại rau dền khác như dền đỏ, rau dền gai... cũng đều có sức sống mãnh liệt, phát triển tốt mà không cần chăm sóc cầu kỳ, cũng ít khi phải dùng hóa chất diệt sâu bọ.

- Có thể ngăn ngừa ung thư: Rau dền lại có thành phần dinh dưỡng tốt cho sức khoẻ. Đặc biệt, thành phần acid amin trong rau dền phong phú, đặc biệt là lysin. Nó cũng giàu khoáng chất như kali, photpho, magie, sắt, vitamin C, vitamin E... Do đó, rau dền có vai trò ngăn ngừa các gốc tự do và giảm nguy cơ ung thư, cải thiện hệ tiêu hoá, chống viêm và tốt cho bệnh nhân đái tháo đường...