2 loại rau ít "ngậm" thuốc sâu nhất chợ, cái số 1 Mỹ còn "tấm tắc" khen

Tuy là một loại rau rẻ tiền nhưng cải xoong không chỉ có tác dụng bảo vệ phổi và ngăn ngừa nguy cơ mắc ung thư phổi mà còn có khả năng làm giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt ở nam giới, ung thư ruột kết, ung thư cổ tử cung, ung thư vú ở phụ nữ, đồng thời ngăn chặn sự khuếch tán các tế bào ung thư.

Lợi ích chống ung thư của cải xoong có được là nhờ khả năng làm tăng mức độ chất kháng oxy hóa trong máu và bảo vệ DNA, chống lại những tổn thương do các chất độc hại gây ra.

Theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí The British Journal of Nurition (Anh), ăn khoảng 100g cải xoong mỗi ngày có thể ngăn ngừa ung thư vú cũng như suy giảm nguy cơ ung thư nói chung. Cải xoong chứa nhiều vitamin, sắt, canxi, ma-giê, mangan, kẽm và kali hơn so với bông cải xanh, táo và cà chua. Ngoài ra, cải xoong chứa nhiều vitamin, sắt, canxi, ma-giê, mangan, kẽm và kali

Đặc biệt hàm lượng vitamin C trong lá cải xoong rất cao cũng làm gia tăng hiệu quả chống ung thư. Đồng thời các hoạt chất trong cải xoong cũng gây ra hiệu ứng apoptosis (giết tế bào ung thư). Tương tự như vậy, chiết xuất từ cải xoong thô cũng là "vệ sĩ" chống lại các tế bào ung thư tuyến tiền liệt và ruột kết nhờ ngăn chặn được sự di căn của các tế bào ác tính.

Hợp chất isothiocyanate từ cải xoong gây ức chế hoạt động của men metalloproteinase-9 (một loại enzyme có khả năng thúc đẩy sự phát triển của các khối u), nhờ đó giúp ngăn chặn sự xâm lấn của các tế bào ung thư vú.