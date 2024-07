2 loại quả ít "ngậm" thuốc trừ sâu nhất chợ, cái số 1 nhiều người ăn

Những loại rau ăn quả thường nhiễm thuốc bảo vệ thực vật và ít bị dính phân do mọc thành giàn. Khi thu hoạch sớm nên những loại rau này vẫn còn bám một lượng thuốc trên quả. Do đó, bỏ túi mẹo hay rửa rau sạch sau đây: Nước muối sẽ giúp lấy đi trứng vi trùng, vi khuẩn, cặn bẩn còn sót lại trên rau củ. Tuy nhiên, chỉ nên ngâm rau trong 1 thời gian ngắn, bởi ngâm càng lâu sẽ càng hại. Chuyên gia cho biết, khi ngâm rau trong nước, một phần thuốc trừ sâu sẽ hòa tan vào trong nước. Lúc này, nếu bạn ngâm quá lâu, rau quả sẽ tái hấp thu chất này và trở nên bẩn hơn so với ban đầu. Hơn thế, rau củ quả rất giàu vitamin tan trong nước như vitamin B, C, canxi, sắt, kẽm… Nếu bạn ngâm rau củ quá lâu, các chất sẽ tan ra và giảm đi giá trị dinh dưỡng của rau. Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng, sau khi ngâm rau trong nước hơn 15 phút thì lượng vitamin C bị mất có thể lên tới 90%. Ngâm trong hơn 20 phút sẽ làm tăng hàm lượng nitrit trong rau - một tác nhân gây ung thư. Rửa sạch rau ăn quả giống với rau ăn lá. Lưu ý không ngâm trong nước muối trước khi đem bảo quản trong tủ lạnh, vì rau quả sẽ dễ bị úng.