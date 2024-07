2 loại củ ít "ngậm" thuốc trừ sâu nhất chợ, cái số 2 ví như "nhân sâm"

Củ sen được trồng trong nước, chủ yếu bằng cách hút chất dinh dưỡng từ bùn. Môi trường trồng sen không cần dùng thuốc trừ sâu.

Tục ngữ có câu "Hoa sen là báu vật", mùa thu đông là mùa nên ăn củ sen. Do đó, củ sen rất an toàn và thích hợp cho người già và trẻ em vào mùa hè và mùa thu.

Loại củ này không chỉ ăn sống mà còn có thể chế biến thành nhiều món ngon. Tuy nhiên, củ sen 7 lỗ và 9 lỗ có sự khác biệt. Tùy vào mục đích mà lựa chọn nhằm tận dụng tối đa lợi ích.

Thông thường, củ sen thường có 7 lỗ hoặc 9 lỗ khiến nhiều người băn khoăn không biết nên chọn loại nào. Theo những người trồng sen nhiều năm, củ sen 7 lỗ và 9 lỗ có sự khác biệt đáng kể. Tùy vào mục đích sử dụng mà lựa chọn loại phù hợp. Cụ thể, củ sen 7 lỗ nhìn bề ngoài có màu vàng nâu, ngắn, mập mạp. Ăn sống củ sen 7 lỗ sẽ có vị đắng chát do loại này có hàm lượng tinh bột cao, ít nước. Còn trong khi đó, củ sen 9 lỗ có vỏ ngoài màu trắng bạc, vỏ mịn màng, thuôn dài. Khi ăn có vị giòn ngọt nên rất thích hợp cho các món salad, xào.

Một mẹo hay đi chợ mà các bà nội trợ nên bỏ túi đó là chọn củ sen có những đốt to, ngắn. Củ sen như vậy vừa đủ độ chín vừa có hương vị thơm ngon. Chọn củ nguyên vẹn, không bị dập úng. Nếu củ sen không còn nguyên, tuyệt đối không nên mua bởi rất dễ chứa kí sinh trùng, vi khuẩn bên trong.

Kiểm tra xem có bùn ẩm dính ngoài vỏ hay không. Nếu không có bùn, điều này đồng nghĩa với việc sen đã được xử lý qua, khó có thể bảo quản lâu. Ngược lại, củ sen dính bùn ướt trên vỏ có thể giữ tươi được 1 tuần.



Món ngon từ củ sen thơm ngon bổ dưỡng. Ảnh minh họa.

Nói về tác dụng của củ sen TS. Lương Y Phùng Tuấn Giang, Chủ tịch Viện nghiên cứu phát triển Y dược cổ truyền Việt Nam chia sẻ với Đại Biểu Nhân Dân như sau:

- Làm đẹp: Củ sen là một nguồn vitamin C tuyệt vời. Nhờ hàm lượng chất chống oxy hóa, vitamin C mà củ sen có lợi cho sức khỏe làn da thông qua một số cơ chế khác nhau. Da được cung cấp vitamin C sẽ giúp thúc đẩy quá trình tổng hợp collagen, bảo vệ da chống lại các tổn thương do các gốc tự do và tia cực tím gây ra, đồng thời giúp đảo ngược các dấu hiệu lão hóa. Vitamin C cũng giúp làm giảm các dấu hiệu tăng sắc tố, như các mảng sẫm màu (nám) và sự đổi màu của da.