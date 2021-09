2 khu nghỉ dưỡng Việt đỉnh nhất Đông Nam Á, chiếm luôn vị trí số 1

Một cái tên khác đến từ Việt Nam được vinh danh nhờ vào những nỗ lực phát triển bền bỉ suốt những năm qua là Four Seasons Resort the Nam Hai. Khu nghỉ dưỡng này đã bứt phá từ vị trí thứ 10 lên vị trí thứ 6 nhờ thế mạnh về cơ sở vật chất ấn tượng, bao gồm ba bể bơi vô cực, tám dãy phòng spa trên mặt nước và 100 biệt thự rộng rãi, mỗi biệt thự đều có sân riêng.

Resort rộng 35 hecta nằm dọc bãi biển Hà My với khung cảnh yên bình, những dải cát trắng nguyên sơ trải dài. Khu resort này được ví von như một ốc đảo thu nhỏ, tách biệt hoàn toàn với cuộc sống xô bồ, náo nhiệt bên ngoài. Các dịch vụ tại resort giúp du khách có những trải nghiệm gắn liền với thiên nhiên yên bình, hoang sơ.

Bảng xếp hạng World’s Best Awards của tạp chí Travel+Leisure dựa trên thang điểm bình chọn của độc giả về các tiện ích của khách sạn/khu nghỉ dưỡng, địa điểm, dịch vụ, nhà hàng - ẩm thực và chất lượng toàn bộ sản phẩm.

Top 10 khu nghỉ dưỡng tốt nhất Đông Nam Á năm 2021

1. Six Senses Côn Đảo, Côn Đảo, Việt Nam

2. Pimalai Resort & Spa, Koh Lanta, Thái Lan

3. Amanpuri, Phuket, Thái Lan

4. Raffles Grand Hotel d'Angkor, Siem Reap, Campuchia

5. Four Seasons Resort Chiang Mai, Chiang Mai, Thái Lan

6. Four Seasons Resort the Nam Hai, Hội An, Việt Nam

7. Cape Fahn, Koh Samui, Thái Lan

8. Amansara, Siem Reap, Campuchia

9. Anantara Chiang Mai, Chiang Mai, Thái Lan

10. Banyan Tree Samui, Koh Samui, Thái Lan