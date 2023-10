2 học sinh bị lũ cuốn trôi giữa đêm

Trước đó, khoảng 24h ngày 30/9 đến 1h ngày 1/10, 2 học sinh Trường THPT Quỳ Hợp 3 là Ngô Quốc Chinh (SN 2008, bản Công, xã Châu Hồng, lớp 10) và Lương Minh Hữu (SN 2007, trú tại xóm Hạ Đông, xã Châu Cường, lớp 11C6) đi xe đạp điện từ khu vực nhà trọ gần trường ở xã Châu Quang (huyện Quỳ Hợp) về bản Mường Ham (xã Châu Cường).

Đến giữa cầu tràn Mường Ham, do trời mưa to và nước chảy xiết, 2 học sinh đã bị cuốn trôi. May mắn em Hữu đã bơi được vào bờ, còn Chinh bị nước lũ cuốn mất tích.