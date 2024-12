2 con giáp lội ngược dòng cuối 2024, đầu 2025 giàu tột đỉnh

Tử vi dự báo, cuối năm 2024 có 2 con giáp đầy rẫy quý nhân, làm đâu thắng đấy, bước sang năm 2025 giàu tột đỉnh.

Tuổi Ngọ: Theo các chuyên gia phong thủy,tuổi Ngọ là con giáp mang một sức hút đặc biệt. Họ lôi cuốn người khác bởi khí chất mạnh mẽ, nhiệt huyết và vô cùng tích cực của họ.

Dù là chuyện công việc hay cuộc sống, họ đều luôn nỗ lực và làm hết mình. Nhờ vậy, dù làm trong lĩnh vực gì, tuổi Ngọ cũng thường đạt được những thành tựu rực rỡ.

Năm Giáp Thìn 2024, tuổi Ngọ nằm trong số những con giáp có vận số đỏ bậc nhất với sự nghiệp thành công, cuộc sống dư dả, thậm chí là giàu có, thịnh vượng. Với nhiều cát tinh xuất hiện trong lá số tử vi như Thiên Giải, Giải Thần, Bát Tọa hỗ trợ, con giáp này không chỉ hoàn thành các mục tiêu đã đề ra, mà còn về đích xuất sắc. Trong tử vi học, sao Thiên Giải và Giải Thần chính là 2 cát tinh chịu trách nhiệm cho việc giải ách, trừ hung, giảm bệnh tật, đề phòng và giảm tai họa, đồng thời mang lại phúc thọ và may mắn đặc biệt. Được 2 sao tốt này chiếu rọi, tuổi Ngọ như sở hữu tấm bùa hộ mệnh tuyệt vời giúp họ vượt qua khó khăn và đi tới thành công rực rỡ. Nhờ 2 cát tinh này, tuổi Ngọ sẽ gặp được quý nhân, giúp họ tăng thêm sức mạnh, thậm chí trong công việc có thể gặp dữ hóa lành, chuyển bại thành thắng, biến vận xui thành vận may. Ngoài ra, tuổi Ngọ còn có sự hỗ trợ của sao Bát Tọa, là sao chủ về đường học vấn, thi cử, sự vinh hiển. Được sao Bát Tọa trợ giúp, tuổi Ngọ sẽ dễ gặp may trên con đường công danh, sự nghiệp, đạt được nhiều thành tựu chói lọi. Tử vi học có nói, tháng 11 âm, chịu tác động từ những nguồn năng lượng xung khắc, tuổi Ngọ cần quản lý tài chính hiệu quả, nên nghiên cứu kỹ trước khi đặt bút xuống tiền. Ngoài ra, họ cũng được khuyên nên chăm sóc sức khỏe thật tốt bằng cách nghỉ ngơi và bổ sung dinh dưỡng hợp lý, chờ thời cơ bùng nổ vào năm sau. Theo các chuyên gia phong thủy, năm Ất Tỵ 2025 là thời điểm vô cùng thuận lợi cho những người tuổi Ngọ làm giàu. Đặc biệt, sau 2 tháng đầu năm ổn định, tháng 3 âm là lúc con giáp này gặt hái những thành tựu quan trọng. Vận may tài chính tăng cao, tuổi Ngọ làm gì cũng ra tiền, cuộc sống đủ đầy khiến nhiều người ngưỡng mộ. Tuổi Tuất: Theo các chuyên gia phong thủy, người tuổi Tuất thường ghi điểm ở sự chu đáo, tình cảm , tinh tế và vô cùng ấm áp. Rất hay giúp đỡ người khác lúc khó khăn, do đó đây cũng là con giáp thường được quý nhân hỗ trợ mỗi khi cần.

Năm Giáp Thìn 2024, được 2 sao tốt là Nguyệt Không và Quốc Ấn soi rọi, tuổi Tuất được dự báo sẽ có một năm tài chính xuất sắc với nhiều bước đột phá bất ngờ. Đường tài lộc của họ có nhiều thuận lợi và khởi sắc, thậm chí sẽ phất lên rực rỡ. Trong tử vi học, sao Quốc Ấn là ngôi sao thuộc bộ Tứ: Phục binh, Thiên Hình, Tướng Quân, Quốc Ấn, biểu trưng cho sự thuận lợi về con đường đường công danh sự nghiệp. Người sở hữu ngôi sao này trong lá số tử vi sẽ dễ gặp được quý nhân, làm việc gì cũng thu được kết quả tốt. Tuy nhiên, đến tháng 12 âm, cũng là tháng cuối cùng của năm Giáp Thìn, tuổi Tuất lại cần thận trọng. Với sự xuất hiện của hung tinh Đại Hao, chủ về những mất mát về tiền bạc, do đó họ cần sát sao hơn trong chi tiêu, đầu tư. Dù kiếm được nhiều tiền, con giáp này cũng chú ý không phóng tay cũng như cân nhắc khi cho người khác vay tiền hoặc đàm phán các hợp đồng. Ngoài ra, con giáp này cũng được khuyên nên chuẩn bị các nguồn lực sẵn có, từ sức khỏe cho đến tài chính để chờ đón cơ hội tuyệt vời của năm sau.

Theo các chuyên gia phong thủy, Ất Tỵ 2025 được coi là một năm vô cùng tốt lành cho những người tuổi Tuất. Tử vi học có nói, ngay từ đầu năm, cụ thể là tháng 1 âm, con giáp này sẽ cảm nhận được những tín hiệu tích cực đến với mình. Được tam hợp chiếu rọi, tuổi Tuất chỉ đón nhận những niềm vui trong cuộc sống. Đặc biệt trong công việc, dù làm trong lĩnh vực nào, con giáp này cũng sẽ ghi nhận sự thăng tiến thấy rõ. Vào đúng dịp Tết Ất Tỵ 2025, thu nhập liên tục được cải thiện nên tuổi Tuất sẽ đón năm mới trong sự đủ đầy, sung túc. *Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.