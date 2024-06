2 chị đẹp lập nhóm được khen hay hơn LUNAS, nhưng lại bị tố sao chép vũ đạo Kpop?

Mô hình nhóm nữ 2 thành viên mang phong cách na ná nhau rất dễ gây liên tưởng. Fan Kpop còn chỉ ra rằng nhóm của 2 chị đẹp đã "copy paste" mọi điểm nhấn trong vũ đạo ca khúc No More của girlgroup Kpop để xào xáo lại cho mình.

- Đạo vũ đạo của Sistar19 trắng trợn vậy. Toàn lấy điểm nhấn vũ đạo của người ta ra nhảy, nhảy trên bàn thì giống No More. Điệu đá chân thì lấy của Loving You, tay giơ số 1 xoay xoay y hệt điệp khúc của No More.

- Sistar40 này nhạc cuốn không thua kém gì Sistar19 nha!

- Không có nói là rất giống với Sistar19 đâu! Thấy người ta kêu kêu giống Sistar19 cái là mặc định cho mình copy paste vũ đạo của nhóm luôn? Cái gì mà kì thế?



Vũ đạo "lăn giường" của VibeQueens được so sánh rất nhiều với Sistar19.



Màn trình diễn No More (Ma Boy) của SISTAR19

