2 Anh Trai lần đầu đụng mặt sau lùm xùm 'tay ba', bị soi thái độ gây chú ý

Màn chạm mặt sau ồn ào của 2 Anh Trai khiến cư dân mạng bàn tán không ngớt. Mới đây, nhiều nghệ sĩ đã đổ bộ đến sự kiện ở TP.HCM và gây chú ý trong số đó là màn lộ diện của Gemini Hùng Huỳnh và Hải Đăng Doo. Nguyên nhân khiến cuộc đụng mặt của bộ đôi Anh Trai này nhận được nhiều bàn tán là vì cách đây không lâu, Hải Đăng Doo bị bóc đã có bạn gái nhưng vẫn cố tình "xào couple" với Gemini Hùng Huỳnh. Tại sự kiện, Gemini Hùng Huỳnh và Hải Đăng Doo diện đồ bảnh bao, khoe triệt để vẻ điển trai. Rất đông fan của cả hai đã có mặt ở địa điểm tổ chức để "đu idol". Qua các khoảnh khắc được fan bắt được, có thể thấy thái độ lần này của Gemini Hùng Huỳnh và Hải Đăng Doo khá khác lạ. Theo đó, xuyên suốt sự kiện cả hai hạn chế tương tác với nhau. Khi chụp ảnh, Gemini Hùng Huỳnh và Hải Đăng Doo cũng chọn vị trí đứng cách nhau. Trên trang cá nhân, cả hai cũng không cập nhật khoảnh khắc chung nào với nhau ở sự kiện. Thái độ này của Gemini Hùng Huỳnh và Hải Đăng Doo có phần khác biệt so với trước đây. Cả hai từng rất thân thiết và thường tương tác ngọt ngào với nhau hậu Anh Trai Say Hi. Your browser does not support the video tag.

Clip: Gemini Hùng Huỳnh và Hải Đăng Doo có thái độ lạnh lùng gây chú ý. Cả hai tránh đứng cạnh nhau chụp hình và hạn chế tương tác thân thiết như trước đây

Trước đây, Gemini Hùng Huỳnh và Hải Đăng Doo "dính như sam" dù ở sự kiện công khai Trong Anh Trai Say Hi, mối quan hệ của Hải Đăng Doo và Gemini Hùng Huỳnh gây chú ý. Xuyên suốt chương trình đến khi concert, cả hai luôn dành cho nhau những cử chỉ đặc biệt, chứng minh đối phương là "ngoại lệ" của mình. Ở đêm concert thứ 2 của Anh Trai Say Hi, sau khi show diễn kết thúc, Hải Đăng Doo còn cõng người anh thân thiết trên vai chạy lòng vòng trên sân khấu. "Team qua đường" còn bắt gọn khoảnh khắc Gemini Hùng Huỳnh chủ động tiến tới nói chuyện rồi sau đó đặt một nụ hôn vội lên cổ Hải Đăng Doo. Còn Hải Đăng Doo dường như đã quen "skinship" nên cũng thoải mái đón nụ hôn của Gemini Hùng Huỳnh, sẵn tiện dành cái ôm thân thiết để đáp lại. Tuy nhiên gần đây, Hải Đăng Doo vướng vào tranh cãi lớn khắp các hội nhóm, thậm chí có người còn "quay xe" vì cảm giác bị lừa khi anh rộ loạt hint đang có bạn gái. Theo đó, nam ca sĩ được cho là đang yêu đương một cô gái người Thái Lan, được nhiều người theo dõi trên mạng xã hội. Cả hai cùng theo dõi một tài khoản tên "Md - oo - memory", nghi vấn ghép từ tên của Hải Đăng Doo và cô gái kia. Trang này có mục đích để đăng tải những khoảnh khắc kỷ niệm, ngọt ngào của 2 người. Trước kia, tài khoản này đặt chế độ riêng tư, nhưng gần đây thì mở cho một số người theo dõi, vì thế khoảnh khắc của cả hai mới bị lộ ra ngoài. Hải Đăng Zoo nghi vấn cùng bạn gái đi vẽ tranh, hôn nhau giữa thủy cung vô cùng ngọt nào. Đáng chú ý, sau khi thông tin này rầm rộ trên mạng xã thội thì tài khoản "Md - oo - memory" cũng nhanh chóng "bay màu". Một số cư dân mạng chỉ ra người trong cuộc đã thay đổi tên tài khoản, đổi ảnh đại diện, Hải Đăng Doo và cô gái kia được cho là cũng đã hủy theo dõi trang chung này để tránh gây chú ý. Song song đó, cô gái vướng tin đồn hẹn hò "Anh trai" visual đỉnh nóc này cũng đã khóa trang cá nhân. Chính động thái này của người trong cuộc, khiến cư dân mạng càng có thêm cơ sở cho rằng giữa họ có mối quan hệ đặc biệt, khi bị phát hiện thì nhanh chóng tiến hành các bước xử lý để tránh gây chú ý.

Hải Đăng Doo vướng nghi vấn đã có người yêu nhưng vẫn cố tình "xào couple" với Gemini Hùng Huỳnh

Hải Đăng Doo thả tim cho bài viết cô gái khi khoe đi vẽ tranh, ẩn ý khoe người yêu

Cô gái nghi hẹn hò Hải Đăng Doo cũng khóa trang cá nhân giữa ồn ào Khi trên mạng xã hội đang rầm rộ tin hẹn hò thì Hải Đăng Doo vẫn tương tác bên dưới bài đăng của Hùng Huỳnh. Theo đó, Gemini Hùng Huỳnh viết: "Ngôn từ nào mới..." thì Hải Đăng Doo đáp lại: "Ok, để nghĩ xem nào. Đẹp dã man con ngan". Nhiều người cho rằng hành động thể hiện sự thân thiết của Hải Đăng Doo trong tình hình hiện tại là không phù hợp. Bởi lẽ sau khi Hải Đăng Doo bị soi có bạn gái thì cư dân mạng rất bức xúc, cho rằng anh tự thả hint, cố tình hưởng ứng theo chuyện được "đẩy thuyền" với Gemini Hùng Huỳnh suốt thời gian qua là "cú lừa", chiêu trò để thu hút sự chú ý. Ngoài ra, cư dân mạng cho rằng thay vì bình luận như thế thì Hải Đăng Doo nên có một phản hồi chính thức về vụ bị soi yêu đương, đồng thời làm rõ mối quan hệ với Hùng Huỳnh trước công chúng.

Hải Đăng Doo tiếp tục "thả thính" giữa lùm xùm khiến netizen tranh luận

Hải Đăng Doo và Gemini Hùng Huỳnh cùng tham gia Anh Trai Say Hi và đều thu về thêm lượng fan đông đảo. Những tương tác của cả hai khiến nhiều fan "lên thuyền" Theo Người Đưa Tin