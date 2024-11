150 bộ hài cốt ở phố Tây Sơn có từ bao giờ?

Qua tìm hiểu xác định gần 150 bộ hài cốt ở ngõ 167 phố Tây Sơn là của những người dân bình thường, có từ khoảng 50-70 năm về trước. Sáng 22/11, thông tin về việc phát hiện gần 150 bộ hài cốt tại ngõ 167 phố Tây Sơn, bà Hứa Thị Xuân Liên - Chủ tịch UBND phường Quang Trung (quận Đống Đa, Hà Nội) - cho biết, qua tìm hiểu thông tin người dân xung quanh, xác định đây là tiểu cốt của những người dân bình thường, khoảng 50-70 năm về trước. Theo bà Liên, ngõ 167 Tây Sơn thường xuyên xảy ra úng ngập. Đặc biệt, sau mỗi trận mưa lớn nước ngập sâu quá đầu gối, tràn cả vào nhà dân gây hư hỏng đồ đạc, ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt của người dân. Con ngõ này có 3 dãy nhà tập thể, nhiều nhà ở nhỏ lẻ, nhiều trụ sở cơ quan và khu ký túc xá Đại học Công đoàn nên rất đông người dân sinh sống, làm việc. Các bộ hài cốt nằm ở độ sâu khoảng 1m so với mặt đường (Ảnh: Sơn Bách). Do là khu vực đông dân cư nên việc xử lý úng ngập là rất cần thiết, người dân đã nhiều lần kiến nghị lên các cấp chính quyền để giải quyết vấn đề này. Năm 2024, thực hiện dự án cải tạo hạ tầng toàn phường, UBND phường Quang Trung được quận Đống Đa đồng ý cho bổ sung hệ thống thoát nước và cải tạo mặt đường tại ngõ 167 phố Tây Sơn nhằm giải quyết tình trạng úng ngập cấp thiết và bức xúc tại đây. Trong quá trình đơn vị thi công thực hiện dự án, phát hiện một số tiểu sành. Ngay sau đó, đơn vị thi công cùng UBND phường đã báo cáo quận và phối hợp xử lý theo quy định. Trong thời gian tới, chủ đầu tư và đơn vị thi công sẽ di chuyển các tiểu sành về an táng tại nghĩa trang Yên Kỳ (xã Phú Sơn, huyện Ba Vì, Hà Nội). Trước đó, một nhóm công nhân khi cải tạo hệ thống thoát nước tại ngõ 167 phố Tây Sơn phát hiện nhiều tiểu quách, bên trong chứa hài cốt. Sau khi phát hiện sự việc, phường Quang Trung và quận Đống Đa đã yêu cầu đơn vị liên quan tạm dừng thi công hạ tầng kỹ thuật trong ngõ 167, đồng thời tập hợp hài cốt vào tiểu mới chờ phương án giải quyết. Đến ngày 21/11, các đơn vị đã xác định được gần 150 bộ hài cốt trong ngõ 167 Tây Sơn. Theo người dân sống trong khu vực, đây không phải là lần đầu tiên địa phương phát hiện nhiều bộ hài cốt. Trước đây, mỗi khi thi công công trình hạ tầng, đào móng nhà,... đều phát hiện hài cốt.