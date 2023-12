15 giây sinh tử của thiếu tá công an cứu cô gái định nhảy từ tầng 25

Cuộc cứu nạn tính bằng giây

Cuộc giải cứu cô gái trẻ có ý định nhảy tầng 25 chung cư vào chiều 7/12 vẫn râm ran trong cuộc nói chuyện phiếm của những người xe ôm, trông giữ xe bên hông nhà văn hóa thiếu nhi Việt Đức. Đối diện khu vực này là tòa tháp đôi chung cư 25 tầng (thuộc phường Quang Trung, thành phố Vinh, Nghệ An) - nơi cô gái 19 tuổi đã leo lên tầng thượng với ý định nhảy xuống quyên sinh.

Cô gái đứng trên tầng thượng khu chung cư cao 25 tầng với ý định quyên sinh (Ảnh người dân cung cấp).

"Bác xe ôm là người đầu tiên phát hiện cô gái đứng trên lan can tầng thượng chung cư. Cô ấy dang hai tay, ngửa mặt lên trời, hình như có khóc. Chúng tôi bên này nhìn sang, thấy cảnh tượng ấy ai cũng sợ. Mọi người hò hét, dùng tay ra hiệu cho cô ấy lùi vào nhưng có lẽ xa quá, không thấy cô ấy phản ứng lại", bà T. trông giữ xe đối diện tòa nhà kể.

Theo người phụ nữ này, các lực lượng chức năng đã có mặt ngay sau đó, triển khai công tác cứu hộ.

"Dưới đất công an trải đệm hơi để phòng cô gái nhảy xuống, còn một nhóm công an chạy lên tầng thượng. Chúng tôi đứng dưới đất theo dõi mà gần như nín thở luôn. Khi anh áo đỏ ôm được cô ấy vào, mọi người vỡ òa", bà T. kể tiếp.

Bà T. không biết "anh áo đỏ" chính là Thiếu tá Nguyễn Thế Song - Đội trưởng Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ - Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Nghệ An.

Đội trưởng Đội Cảnh sát chữa cháy và cứu nạn cứu hộ số 1 áp sát, cứu thành công cô gái (Ảnh: C. Minh).

Khoảng 16h45 ngày 7/12, vị đội trưởng này nhận được tin báo từ Trung tâm chỉ huy Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ về một trường hợp có ý định tự tử từ nóc tòa nhà chung cư tại phường Quang Trung. Ngay lập tức, 3 xe chuyên dụng cùng 16 cán bộ, chiến sỹ được điều đến hiện trường, triển khai công tác cứu hộ.

Thời điểm này, cô gái đang đứng ở lan can tầng thượng. Dưới đất, rất đông người dân tập trung theo dõi. Khoảng cách từ tầng thượng và mặt đất là khoảng 80m. Sau khi trải đệm hơi, tổ xe thang sẵn sàng ứng cứu, Thiếu tá Song và 6 cán bộ chiến sỹ nhanh chóng lên tầng thượng chung cư.

Cô gái đã ngồi buông thõng hai chân ra ngoài, một tay cầm dao, một tay cầm điện thoại. Thiếu tá Song cố gắng trò chuyện với cô gái nhưng không có hồi đáp. Lúc này gió khá lớn, ở vị trí và tư thế cô gái ngồi rất nguy hiểm. Với địa hình thực tế và thời gian gấp rút, khó có thể tiếp tục thương thuyết hay xây dựng và triển khai phương án giải cứu cụ thể.

Nhận thấy cô gái có dấu hiệu đánh mắt sang hướng bên trái, Thiếu tá Song ra hiệu cho một cán bộ di chuyển sang hướng bên trái, vòng qua kết cấu khung thép bảng quảng cáo để đánh lạc hướng cô gái. Bản thân anh sẽ di chuyển, tiếp cận cô gái từ phía bên phải.

Thiếu tá Nguyễn Thế Song: Trong đầu tôi chỉ nghĩ phải hành động thật nhanh, thật dứt khoát (Ảnh: Hoàng Lam).

"Khung thép quảng cáo choán phần lớn diện tích nửa trước sàn tầng thượng, di chuyển khó khăn và dễ gây ra tiếng động. Khi tới gần, tôi quyết định đi lên phần lan can rộng khoảng 25cm, dù nguy hiểm hơn, nhưng theo tính toán, nếu tiếp cận cô gái theo hướng từ trên xuống sẽ an toàn hơn là từ phía sau lưng.

Cô ấy ngồi, trọng lượng hơi nghiêng ra bên ngoài, hai chân đung đưa, một tay cầm điện thoại, một tay cầm dao, điểm thăng bằng không có. Chưa nói nạn nhân sẽ nhảy, mà yếu tố thời tiết, áp lực xung quanh khiến cô có thể rơi bất cứ lúc nào. Trong đầu tôi chỉ nghĩ phải hành động thật nhanh, thật dứt khoát.

Cách khoảng 3m, nếu cô ấy vẫn ngồi yên thì thắng. Khi khoảng cách rút ngắn chỉ còn gần 3m, tôi tăng tốc độ, tiếp cận và ôm chặt người cô gái, giật vào phía trong", Thiếu tá Song kể.

Vị trí cô gái ngồi là tầng thượng của tòa chung cư 25 tầng, cách mặt đất khoảng 80m. Thời điểm này cô gái có nhiều biểu hiện bất thường về tâm lý (Ảnh: Hoàng Lam).

Theo kế hoạch chớp nhoáng được thông qua trước đó, các đồng đội đã sẵn sàng lao vào hỗ trợ khi Thiếu tá Song tiếp cận, bởi không loại trừ khả năng nạn nhân sẽ phản kháng, vật lộn. "Khi tôi giật được cô gái vào trong, cô vẫn vùng vẫy, liên tục nói "sao lại cứu, sao lại cứu"", Thiếu tá Song cho biết thêm.

"Tôi không phải là người hùng"

Quá trình tiếp cận, giật cô gái vào trong của Thiếu tá Song chỉ diễn ra trong khoảng 15 giây. Trong 15 giây ngắn ngủi ấy, trong đầu anh hiện lên nhiều tình huống có thể xảy ra, bao gồm việc chính bản thân mình có thể gặp nguy hiểm.

"Hơn 10 năm làm người lính cứu hộ, cứu nạn, chúng tôi đã tham gia nhiều cuộc cứu hộ, ở các địa hình, môi trường khác nhau. Nhưng đây là cuộc cứu hộ khó khăn nhất, ở tầng cao nhất và địa hình không thuận lợi nhất.

Thiếu tá Song (áo đỏ) dùng áo che chắn cho cô gái khỏi ánh mắt hiếu kỳ của người dân (Ảnh: T. Tùng).

Với tôi, mỗi giây trôi qua là một khoảnh khắc cân não. Bởi vậy, khi đưa được cô gái vào, tôi nghe tiếng reo hò của người dân vọng từ phía dưới lên, cảm giác trút được gánh nặng trong lòng bởi nhiệm vụ được hoàn thành, an toàn của người dân được đảm bảo", vị Thiếu tá chia sẻ.

Khi đảm bảo an toàn cho cô gái, Thiếu tá Song và đồng đội tiếp tục trấn an tâm lý, giúp cô bình tĩnh lại, đưa xuống để bàn giao cho Công an phường Quang Trung. Thời điểm này rất đông người dân vẫn đang theo dõi vụ việc, dùng điện thoại ghi hình. Thiếu tá Song nhanh chóng nói đồng đội đưa áo, che chắn cho cô gái khỏi ánh mắt hiếu kỳ của người dân.

Toàn bộ quá trình giải cứu và đưa cô gái xuống mặt đất được người dân sống ở các chung cư gần đó quay lại, đưa lên mạng xã hội. Nhiều cộng đồng mạng bày tỏ thán phục trước hành động dũng cảm, dứt khoát và gọi Thiếu tá Song là "người hùng áo đỏ".

"Với người lính PCCC&CNCH, cứu người là trách nhiệm..." (Ảnh: Hoàng Lam).

Nói về điều này, Thiếu tá Nguyễn Thế Song cười: "Tôi không phải là người hùng. Với người lính cứu hộ, cứu nạn chúng tôi, cứu người là nhiệm vụ. Với một người chỉ huy, tôi phải chịu trách nhiệm cho việc đưa ra các phương án để hoàn thành nhiệm vụ, đảm bảo an toàn cho người dân và đảm bảo an toàn cho cán bộ, chiến sỹ của mình".

Với anh, việc mặc thường phục trong trường hợp này cũng là một sự tính toán nhằm tạo tâm lý thoải mái nhất cho cô gái.