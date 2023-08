15 đại gia ôm 18 tỷ USD, ai là 'vua tiền mặt'?

Tuy nhiên, những con số trên chưa thấm vào đâu nếu so với quán quân là Tập đoàn Bảo Việt (BVH). Ông lớn ngành bảo hiểm có hơn 113.260 tỷ đồng tiền mặt và tiền gửi ngắn hạn, chưa tính tới 83.267 tỷ đồng đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ở mục dài hạn. Tổng cộng, BVH có khoản tiền gửi ngân hàng lên tới 120.400 tỷ đồng.

Trong nửa đầu năm 2023, BVH có doanh thu từ hoạt động tài chính đạt 6.737 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 4.787 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Đây là khoản chính giúp BVH có lãi hơn 933 tỷ đồng, bù đắp được khoản lỗ gần 870 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm và các chi phí khác.

Một doanh nghiệp cũng ghi nhận tiền mặt và tiền gửi tăng mạnh và xếp thứ 2 trên thị trường là Tổng công ty khí Việt Nam - PV GAS (GAS)

PV GAS ghi nhận số tiền “đút két” lên tới 40.767 tỷ đồng, trong đó có hơn 28.268 tỷ đồng tiền gửi có lãi. Tiền đút két của GAS chiếm gần phân nửa tổng tài sản của doanh nghiệp này và tăng khoảng 3.900 tỷ đồng so với cuối quý I.

Tuy nhiên, GAS cũng ghi nhận tổng nợ phải trả hơn 20.796 tỷ đồng, trong đó vay nợ hơn 6.000 tỷ đồng.

Một số doanh nghiệp có lượng tiền mặt và tiền gửi lớn tính tới cuối tháng 6/2023 gồm: Tập đoàn Hòa Phát - HPG với 36.101 tỷ đồng (giảm so với đỉnh cao 38.911 tỷ đồng cuối quý III/2021); Vingroup - VIC với 23.011 tỷ đồng (giảm so với 28.700 tỷ đồng thời điểm cuối quý III/2021); Sabeco- SAB với 22.381 tỷ đồng (giảm so với 23.500 tỷ đồng cuối quý III/2021); Vinamilk- VNM với 20.650 tỷ đồng (giảm so với 22.400 tỷ đồng cuối quý III/2021); Vinhomes- VHM có 9.085 tỷ đồng (giảm so với 15.900 tỷ đồng cuối quý III/2021).

Tổng cộng 15 doanh nghiệp lớn có lượng tiền mặt và tiền gửi tính tới cuối tháng 6/2023 đạt hơn 430.200 tỷ đồng (tương đương 18 tỷ USD).