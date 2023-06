14 phòng khám ở Bình Dương cấp giấy chứng nhận nghỉ việc sai quy định

Công ty TNHH Bệnh viện Đa khoa Medic Dĩ An, Công ty TNHH Bệnh viện Đa khoa Bình Đáng, Công ty TNHH Bệnh viện Medic Miền Đông, Công ty TNHH Phòng khám Đa khoa Đức Trí, Công ty TNHH Đa khoa Ngọc Hồng, Công ty TNHH Bệnh viện Sài Gòn Medic, Công ty TNHH Đa khoa Tân Thành Bình Dương, Công ty TNHH Bệnh viện Đa khoa Phúc Tâm 2, Công ty TNHH phòng khám Đa khoa quốc tế 368 Sài Gòn, Chi nhánh 2 Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa An Phước Sài Gòn, Công ty TNHH Phòng khám Đa khoa An Thuận, Công ty TNHH Phòng khám Đa khoa Phúc An Khang, Công ty TNHH Dịch vụ Y tế Ngân Hà, Công ty Cổ phần bệnh viện Năm Anh.

Các sai phạm còn tồn tại gồm: Bác sĩ không làm việc và không hưởng lương nhưng cấp giấy chứng nhận (GCN) nghỉ việc hưởng BHXH, cấp GCN sau ngày người lao động điều trị bệnh, cấp GCN không đúng ngày người lao động điều trị bệnh tại cơ sở khám chữa bệnh.

Qua kiểm tra, đơn vị phát hiện 14 cơ sở khám, chữa bệnh cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH chưa đúng quy định. Ngành chức năng đã số tiền hơn 1,1 tỷ đồng.