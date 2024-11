12 'người nhái' và 100 công an, quân đội tìm kiếm 4 học sinh đuối nước

12 "người nhái" với đầy đủ trang bị lặn chuyên dùng và 100 chiến sĩ công an, quân đội đang nỗ lực tìm kiếm 4 học sinh bị đuối nước, mất tích trên sông Hồng. Sáng 19/11, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết công an đang nỗ lực phối hợp với các lực lượng khác và chính quyền địa phương tìm kiếm (huyện Tam Nông, Phú Thọ) bị đuối nước chiều 18/11, đang mất tích trên sông Hồng. "Người nhái" đang tìm kiếm 4 nạn nhân mất tích trên sông Hồng (Ảnh: Trần Hải). Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Phú Thọ đã huy động 35 cán bộ, chiến sĩ, trong đó có tổ người nhái gồm 12 người với đầy đủ trang thiết bị lặn chuyên dùng phối hợp cùng lực lượng cảnh sát đường thủy triển khai 2 thiết bị rà tìm dưới lòng sông từ khu vực nạn nhân gặp nạn xuôi xuống hạ lưu sông Hồng. 2 xe cứu nạn cứu hộ, xuồng máy, máy nạp khí thở cho thiết bị lặn, phao bè, 10 phao cứu sinh, 30 áo phao đã được huy động phục vụ công tác tìm kiếm. Theo thông tin từ UBND huyện Tam Nông, từ đêm qua đến sáng nay đã có gần 100 cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội và lực lượng địa phương tham gia tìm kiếm 4 học sinh mất tích. Khu vực tìm kiếm được mở rộng về phía hạ lưu sông Hồng từ 8 đến 10km. Trong sáng 19/11, lãnh đạo UBND tỉnh Phú Thọ và Quân khu 2 (Bộ Quốc phòng) có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác tìm kiếm. Theo công an, đến nay mới tìm được thi thể một nữ học sinh vào tối 18/11. Lực lượng chức năng mở rộng phạm vi tìm kiếm 8-10km xuôi theo sông Hồng (Ảnh: Trần Hải). Đảng ủy xã Hiền Quan (huyện Tam Nông) cho biết danh tính đều học lớp 8 thuộc Trường THCS Hiền Quan, gồm các em: Trần Mỹ Duyên, Hà Thị Thu Lan, Bùi Kiều Lan Anh, Hà Tiến Dương và Lê Anh Dũng. Chiều 18/11, do được nghỉ học nên 10 học sinh rủ nhau tới khu vực bãi bồi sông Hồng, đoạn thuộc địa phận khu 1, xã Hiền Quan chơi. Sau đó có 6 cháu xuống tắm sông, một cháu bơi được vào bờ, còn 5 cháu bị đuối nước, mất liên lạc.