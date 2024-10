12 cung hoàng đạo cần lưu ý gì trong tuần mới?

Tử vi tuần mới cho thấy Sư Tử, Xử Nữ và Thiên Bình là những cung hoàng đạo có vận mệnh tốt trong tuần mới. Hãy cùng trang Velida tìm hiểu các dự báo về 12 cung hoàng đạo từ ngày 14-10 đến ngày 20-10. Bạch Dương (21.3 – 19.4) Trong tuần mới này, Bạch Dương sẽ gặp những sự kiện liên quan đến phụ nữ. Hầu hết các sự kiện đó có ảnh hưởng tích cực đến các vấn đề cá nhân, gia đình hoặc nghề nghiệp của cung hoàng đạo này. Về quan hệ gia đình, Bạch Dương không mấy hòa thuận với một vài thành viên trong nhà. Vì nhiều lý do, những người này sẽ phản đối Bạch Dương trong hầu hết mọi việc cung hoàng đạo này muốn làm hoặc quan tâm. Kim Ngưu (20.4 – 20.5) Thông điệp dành cho Kim Ngưu trong tuần mới là hãy kiên nhẫn. Bởi vì Kim Ngưu sẽ gặp một số chuyện rắc rối, vài vấn đề khiến cung hoàng đạo này bất ngờ. Tuy nhiên, đừng quá lo lắng, chuyện gì cũng sẽ được giải quyết thỏa đáng. Trong tuần từ ngày 14 đến ngày 20-10, Kim Ngưu sẽ có những cuộc trò chuyện và đưa ra quyết định về tài chính liên quan đến các khoản chi tiêu sắp tới, giấy tờ, hợp đồng... Một số Kim Ngưu có thể nhận được lời đề nghị về công việc mới trả lương cao hơn. Trong tuần, Kim Ngưu có thể bất ngờ nhận được tin tức không vui liên quan đến những người sống gần mình. Song Tử (21.5 – 21.6) Trong tuần mới, Song Tử đừng ngạc nhiên nếu tìm thấy ý tưởng ở bất cứ đâu mà cung hoàng đạo này đặt chân đến hoặc được truyền cảm hứng ngay lập tức. Có lẽ Song Tử sẽ cảm thấy chưa được vừa ý với một số sự kiện hoặc tin tức nào đó. Thêm nữa, những rắc rối trong cuộc sống của bạn bè sẽ là nguyên nhân khiến Song Tử lo lắng. Do đó, Song Tử không nên đi du lịch trong tuần này vì những căng thẳng hoặc xung đột bất thình lình phát sinh, khiến đi chơi không còn vui vẻ. Cự Giải (22.6 – 22.7) Trong tuần mới, Cự Giải nên cẩn thận trong lời nói và hành động, vì có thể bị cuốn vào những cuộc tranh cãi, xung đột. Những khi cần xử lý các giấy tờ tài chính hoặc làm gì liên quan đến tiền bạc, cung hoàng đạo này cũng nên chú tâm hết sức. Một số Cự Giải có thể bị chậm trả lương. Cự Giải sẽ tham gia vào nhiều sự kiện gia đình và nghe được tin vui. Ngoài ra, gia đình cung hoàng đạo này sẽ gặp nhiều tình huống bất ngờ, thú vị. Riêng với nam Cự Giải, khi đi lại, nên cẩn thận để tránh xảy ra tai nạn. Sư Tử (23.7 – 22.8) Đây là một tuần thuận lợi với Sư Tử. Sử Tử sẽ gặp nhiều may mắn và niềm vui bất ngờ. Cung hoàng đạo này có thể nhận được tiền từ họ hàng, đối tác kinh doanh, đại diện của một tổ chức nào đó… Với nam Sư Tử, nhìn chung, tuần này phải xử lý nhiều chuyện liên quan đến tài sản hoặc bất động sản đang sở hữu. Trong tuần, nam Sư Tử sẽ có cơ hội thực hiện ý tưởng hoặc kế hoạch quan trọng. Các nữ Sư Tử cần chú ý nhiều hơn đến sức khỏe.

Ảnh: growthcapitalcorp.com Xử Nữ (23.8 – 22.9) Xử Nữ sẽ nhận được quả ngọt trong tuần này vì đã nỗ lực hết sức mình nhiều tuần qua. Từ đó, cung hoàng đạo này có thể nghĩ thêm nhiều ý tưởng mới. Về đời sống tình cảm, Xử Nữ nên tập trung giải quyết mọi vấn đề gây hiểu lầm, mâu thuẫn. Với những Xử Nữ cần giải quyết vấn đề liên quan đến tài sản, hãy suy nghĩ cẩn thận và tránh tiêu tiền không đáng. Tóm lại, cố gắng không để bị người khác lợi dụng. Riêng với các nữ cung hoàng đạo này, họ sẽ gặp nhiều rắc rối không nghĩ tới, có thể ảnh hưởng đến tinh thần và sức khỏe. Thiên Bình (23.9 – 23.10) Thiên Bình sẽ trải qua một tuần thú vị và năng động. Thế nên, tuần này là dịp tốt để đi du lịch hoặc gặp gỡ bạn bè và người thân. Trong bảy ngày này, Thiên Bình có cơ hội hiện thực hóa các kế hoạch, bước đà quan trọng cho tương lai. Song song đó, Thiên Bình sẽ gầy dựng được mối liên hệ với nhiều người có chung sở thích nghề nghiệp, giúp ích cho cung hoàng đạo này về sau. Ở chỗ làm, Thiên Bình có thể gặp chút rắc rối liên quan đến đồng nghiệp hoặc khách hàng khó tính. Bọ Cạp (24.10 – 21.11) Tuần mới là thời điểm tốt để Bọ Cạp dốc toàn lực vào công việc. Những Bọ Cạp độc thân có thể sẽ quen được người hợp ý và người đó có thể là người ở xa. Ngoài ra, một số Bọ Cạp có khả năng không còn chơi với một người bạn nào đó vì quan điểm, hướng đi khác nhau. Cung hoàng đạo này nên chú ý đến sức khỏe nhiều hơn. Một số Bọ Cạp có thể phải nằm viện một thời gian ngắn. Nhân Mã (22.11 – 21.12) Thông điệp dành cho Nhân Mã là khi muốn gì, hãy thực hiện, đừng do dự. Một số Nhân Mã có thể cân nhắc một vài thay đổi trong công việc sao cho có lợi, tạo nền tảng cho sự phát triển trong năm tới. Tuần này, Nhân Mã có thể biết được thông tin bất ngờ liên quan đến các sự kiện trong quá khứ mà cung hoàng đạo này không để ý, bỏ lỡ hoặc ai đó cố tình che giấu. Mặc dù khó có thể thay đổi tình hình hiện tại, nhưng ít nhất sẽ giúp giải đáp những lo lắng hoặc nghi ngờ của Nhân Mã vào thời điểm đó. Ma Kết (22.12 – 19.1) Tuần mới này là cơ hội cho khởi đầu mới. Do đó, Ma Kết không cần phải luôn ẩn mình hay rón rén, mà hãy làm những gì bản thân mong muốn. Có một số sự kiện nhất định xảy ra, buộc cung hoàng đạo này phải đưa ra quyết định quan trọng. Những Ma Kết đang tham gia kiện tụng, mọi thứ có khả năng sẽ trở nên phức tạp hoặc cần phải hoãn lại trong tuần này. Ngoài ra, Ma Kết cần quan tâm đến sức khỏe bản thân hơn. Bảo Bình (20.1 – 18.2) Bảo Bình sẽ gặp may mắn, thuận lợi trong công việc và gia đình. Nhiều Bảo Bình nhận được tin vui từ sinh con đến lợi nhuận tốt từ dự án kinh doanh.

Tuy nhiên, Bảo Bình phải cẩn thận khi xử lý tiền bạc, giấy tờ tài chính và bảo vệ ví tiền hoặc thông tin ngân hàng để tránh trường hợp bị đánh cắp. Nam Bảo Bình sẽ có một tuần thành công và hiệu quả. Vì vậy, hãy tận dụng thời gian thuận lợi này để tạo dựng và ổn định các mối quan hệ quan trọng, cũng như có vị thế vững chắc vì tương lai sau này. Song Ngư (19.2 – 20.3) Đây là khoảng thời gian để Song Ngư suy nghĩ xem bản thân muốn làm gì trong năm tới, lập ra kế hoạch cho tương lai. Nếu Song Ngư cảm thấy rằng mình đã kiệt sức ở vị trí hiện tại, thì đã đến lúc cần thay đổi. Với nam Song Ngư, hãy cẩn thận với xe cộ. Trong khi đó, nữ Song Ngư có thể có chuyến đi bất ngờ. Trong bảy ngày này, Song Ngư có thể vướng vào những mối quan hệ tế nhị. Những người này sẽ lôi kéo Song Ngư vào những vấn đề cá nhân khó giải quyết. Theo Người lao động