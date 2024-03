12 con bò bị kẻ lạ mặt lùa đi trong đêm ở TP Huế

Camera an ninh ghi lại cảnh đàn bò nhà ông Phạm Thế B. bị người lạ mặt lùa đi lúc nửa đêm.

Trước đó, ngày 27/2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tuy An (Phú Yên) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt giam Trần Văn Hùng (SN 2004, trú thôn Mỹ Phú 2, xã An Hiệp, huyện Tuy An) để điều tra về tội trộm cắp tài sản.

Theo đó, sáng 20/1, Công an huyện Tuy An nhận được tin báo của ông Phạm Công Thắng (SN 1970, trú thôn Phú Tân 2, xã An Cư) về việc bị kẻ gian dắt trộm 1 con bò cái đang mang thai 7 tháng tuổi, trị giá khoảng 30 triệu đồng đang chăn thả trên núi Bát Nhã, thôn Mỹ Phú 2, xã An Hiệp.​​