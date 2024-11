11 trận động đất trong một ngày ở Kon Tum

Huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum vừa ghi nhận liên tiếp 11 trận động đất. Trận mạnh nhất có độ lớn 3.8, gây rung lắc huyện Kon Plông và các vùng lân cận. Ngày 26/11, Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý địa cầu) phát đi thông báo ghi nhận 11 trận động đất xảy ra trong gần một ngày tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Trận động đất đầu tiên xảy ra vào 2h22 với độ lớn 3.8, độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1km. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0. Những trận động đất xảy ra liên tiếp sau đó có độ lớn từ 2.7 đến 3.7. Người dân vùng tâm chấn và các huyện lân cận thường cảm nhận được sự rung lắc do động đất gây nên (Ảnh: Phạm Hoàng). Anh Nguyễn Văn Sơn (thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông) chia sẻ: "Khoảng 2h, gia đình tôi đang ngủ thì cảm nhận được sự rung lắc mạnh do động đất gây nên. Sau đó, gia đình cũng cảm nhận rung lắc nhưng nhẹ hơn". Theo anh Sơn, ở huyện Kon Plông, mọi người đều thường xuyên cảm nhận được rung lắc. Khi xảy ra các trận động đất gây rung lắc mạnh, mọi người cũng hoang mang, lo lắng về mức độ an toàn của các công trình". Trong những ngày qua, huyện Kon Plông liên tục ghi nhận các trận động đất xảy ra. Theo Viện Vật lý Địa cầu, động đất ở huyện Kon Plông xảy ra là động đất kích thích, do quá trình tích nước của hồ chứa thủy điện tác động lên hệ thống đứt gãy hoạt động bên dưới khiến động đất xảy ra sớm hơn so với quy luật tự nhiên.