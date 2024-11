100 gram lá húng quế chứa bao nhiêu thành phần dinh dưỡng?

Lá húng quế chứa nhiều thành phần dinh dưỡng tốt cho sức khỏe và có đặc tính chữa bệnh mạnh mẽ. Lá húng quế chứa nhiều thành phần dinh dưỡng có đặc tính chữa bệnh mạnh mẽ. Đồ họa: Thùy Dương Hồ sơ dinh dưỡng của lá húng quế Tiến sĩ Sanjay Kumar, bác sĩ đa khoa, Bệnh viện Cygnus Laxmi (Ấn Độ) đã liệt kê những thành phần dinh dưỡng tốt cho sức khỏe chứa trong 100 gram lá húng quế. – Lượng calo: 23 kcal– Carbohydrate: 5,32 gram– Chất xơ ăn kiêng: 1,6 gram– Đường: 0,3 gram– Protein: 2,2 gram– Chất béo: 0,6 gramCác loại vitamin, khoáng chất chứa trong lá húng quế: – Vitamin C: 18 miligram (Húng quế chứa một lượng vừa phải vitamin C, góp phần vào đặc tính chống oxy hóa). – Vitamin A: 264 microgram– Vitamin K: 414,8 microgram– Vitamin nhóm B (bao gồm B1, B2, B3 và B5, B6) – Canxi: 177 miligram – Sắt: 3,2 miligram – Kali: 295 miligram – Magiê: 64 miligram – Mangan: 1,148 miligram Theo Tiến sĩ Sanjay Kumar, các thành phần hóa học trong húng quế có khả năng làm giảm đau và giảm viêm. Một số chất khác có thể giảm lượng đường trong máu ở người bệnh đái tháo đường. Chúng cũng có khả năng tăng hệ miễn dịch ở người và có thể dùng làm thuốc kích thích hệ miễn dịch. Lợi ích sức khỏe của húng quế Miễn dịch: Các chất chống oxy hóa và các chất dinh dưỡng thiết yếu của húng quế hỗ trợ chức năng miễn dịch, giúp ngăn ngừa nhiễm trùng. Giảm căng thẳng: Húng quế hỗ trợ kiểm soát căng thẳng và giảm mức cortisol. Chống viêm: Các hợp chất của húng quế có tác dụng chống viêm, có lợi cho các tình trạng liên quan đến viêm. Sức khỏe hô hấp: Húng quế có thể giúp làm giảm các vấn đề về hô hấp do đặc tính kháng khuẩn và chống viêm. Sức khỏe tiêu hóa: Húng quế hỗ trợ tiêu hóa và có thể làm giảm các triệu chứng đầy hơi hoặc khó tiêu. Sức khỏe tim mạch: Một số nghiên cứu cho thấy, lá húng quế có thể có tác động tích cực đến sức khỏe tim mạch bằng cách làm giảm mức cholesterol. Đặc tính chống tiểu đường: Lá húng quế có thể giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, khiến nó có khả năng có lợi cho những người mắc bệnh tiểu đường.