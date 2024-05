100 cảnh sát giải cứu phó giám đốc bị bắt cóc, đòi 10 tỷ đồng tiền chuộc

Lo ngại an toàn cho nạn nhân nên gia đình đã chuyển trước 44,5 triệu đồng vào tài khoản do các đối tượng cung cấp.

Trước đó, lúc 11h ngày 11/5, Công an huyện Châu Thành A (tỉnh Hậu Giang) tiếp nhận tin báo anh M.V.C., phó giám đốc một doanh nghiệp tại TP Cần Thơ, khi đến địa bàn huyện Châu Thành A ngày 10/5 để gặp khách hàng đã bị bắt cóc. Nhóm bắt cóc liên hệ với gia đình anh C. đòi tiền chuộc 10 tỷ đồng.

Ngày 13/5, Công an tỉnh Hậu Giang phối hợp các cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an vừa triệt phá thành công một vụ bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại địa bàn huyện Châu Thành A, bắt giữ 4 đối tượng, giải cứu an toàn con tin.

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và công an địa phương nhanh chóng xác minh với quyết tâm giải cứu, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho con tin.

Cảnh sát nhận định, nạn nhân là phó giám đốc một công ty, có mối quan hệ xã hội rộng nên Công an tỉnh Hậu Giang đã chủ động phối hợp các cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, công an các tỉnh, TPHCM, Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp...; đồng thời huy động gần 100 cán bộ chiến sĩ chia làm nhiều tổ công tác truy theo dấu vết nóng và xác minh các mối quan hệ cá nhân của nạn nhân, triển khai đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ.

Đến 16h cùng ngày, cơ quan công an đã xác định được 2 đối tượng chủ mưu gây án Nguyễn Hữu Nghĩa (47 tuổi) và Nguyễn Thanh Nguyên (37 tuổi), cùng ngụ tại xã An Nhơn, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp), là hai anh em ruột, đang lẩn trốn tại tỉnh Vĩnh Long.