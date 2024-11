10 vật dụng thiết yếu cần có trên ô tô mà bạn nên biết

10 vật dụng thiết yếu nên có trên ô tô dưới đây có thể giúp bạn tiết kiệm thời gian, giảm bớt sự khó chịu, thậm chí còn có thể cứu sống bạn trong các tình huống khẩn cấp. Trong quá trình lái xe, tài xế có thể gặp nhiều tình huống bất ngờ như chết máy, xịt lốp, hệ thống điện bị trục trặc hay thậm chí là hỏa hoạn. Khi đó, không phải ai cũng đủ bình tĩnh để xử lý tình huống này. Vì thế, các chuyên gia có kinh nghiệm về ô tô đã chỉ ra những vật dụng thiết yếu cần có trên ô tô để tài xế có thể chủ động xử lý những vấn đề phát sinh bất ngờ. Hầu hết các vật dụng này đều nhỏ gọn, không chiếm quá nhiều diện tích nhưng hỗ trợ cho tài xế rất hiệu quả. 1. Bộ sơ cứu Tính mạng, sức khỏe và hạnh phúc của bạn và hành khách là điều quan trọng nhất. Vì thế, vật dụng đầu tiên trong danh sách những thứ thiết yếu cần có trên xe là bộ sơ cứu. Một bộ sơ cứu cơ bản có thể bao gồm: Băng gạc vô trùng, thuốc cảm cúm, thuốc đau đầu... để đề phòng trường hợp bạn hoặc người khác gặp tai nạn khi đang lưu thông trên đường. 2. Dây câu bình ắc quy Dây câu bình ắc quy là vật dụng tiếp theo mà tài xế nên luôn có trên xe bởi chúng là vật dụng để giúp xe khởi động động cơ khi hết ắc quy. Nhưng tài xế cần nắm rõ cách đấu nối các đầu dây theo đúng thứ tự để tránh xảy ra sự cố. 3. Lốp dự phòng Kinh nghiệm của những người lái xe lâu năm đó là luôn mang theo lốp xe dự phòng nếu trong trường hợp xe không được trang bị. Vì khi bộ phận này không may bị hỏng, tài xế có thể xử lý sự cố này một cách nhanh chóng. 4. Bơm điện mini Bơm điện mini giờ đang trở thành một vật dụng không thể thiếu trên ô tô vì nó không chỉ có kích thước nhỏ gọn mà còn xử lý nhanh chóng sự cố thủng lốp tạm thời. Điều này giúp tài xế có thời gian để tìm nơi xử lý lốp xe. 5. Bình chữa cháy Trong suốt thời gian bạn lái xe, có thể bạn chưa bao giờ gặp phải cháy xe. Nhưng mọi thứ không ai có thể lường trước được. Nó có thể xảy ra trong tương lai. Vì thế, việc mang theo một bình chữa cháy nhỏ để dập tắt các đám cháy cục bộ. Nếu không đám cháy lan rộng có thể gây ra nhiều thiệt hại hơn. 6. Búa phá kính Trong tình huống khẩn cấp khi xảy ra tai nạn, để thoát ra khỏi xe, tài xe và hành khách cần nhờ đến búa phá cửa kính ô tô. Dụng cụ này thường được tích hợp thêm lưỡi dao để có thể cắt dây an toàn. Một dụng cụ nhỏ nhưng có thể cứu sống tính mạng của mọi người mỗi khi họ cần dùng đến nó. 7. Bộ dụng cụ sửa chữa Có thể tài xế không phải là một thợ sửa chữa xe chuyên nghiệp nhưng việc có một bộ dụng cụ sửa chữa là điều cần thiết, nên có trên ô tô. Bộ dụng cụ này là các vật dụng cơ bản như cờ lê, tua vít, băng keo, đèn pin.. Điều này sẽ thực sự hữu ích khi người lái cần xử lý một số vấn đề đơn giản liên quan đến lốp, đèn chiếu sáng. 8. Sách hướng dẫn sử dụng xe Sách hướng dẫn sử dụng xe là vật dụng được nhà sản xuất ô tô cung cấp cho người mua xe. Sách hướng dẫn này miêu tả các thiết kế và minh họa về mọi thứ trong xe. Điều này có thể hữu ích cho tài xế trong trường hợp muốn sửa một thứ gì đó ở trên xe như thay thế cầu chì, lựa chọn kích thước bu lông hay thay thế lốp sao cho chính xác. 9. Khăn sạch Một vật dụng thiết yếu nữa nên có trên xe đó là khăn sạch. Khăn sạch giúp nội thất xe luôn đảm bảo sạch sẽ. Bạn cũng có thể sử dụng chúng trong quá trình sửa chữa, vệ sinh bề mặt. Bạn nên có ít nhất 2-3 cái ở trên xe để có thể sử dụng đồng thời cho nhiều mục đích. 10. Bản đồ Mặc dù ngày nay, chúng ta đã có thể sử dụng phần mềm định vị và dẫn đường để tiện cho việc di chuyển nhưng bạn vẫn nên có sẵn một tấm bản đồ ở trên xe. Khi hệ thống dẫn đường hiện đại bị trục trặc hoặc trong trường hợp bạn không phải là người quá am hiểu về công nghệ, một bản đồ vật lý sẽ mang đến cho bạn cái nhìn tổng quát hơn về lộ trình, đặc biệt là những chuyến đi dài.