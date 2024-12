10 phim Việt có doanh thu bết bát nhất năm 2024

Bên cạnh những bộ phim có doanh thu kỷ lục phòng vé Việt như "Mai" của Trấn Thành hay "Lật mặt 7: Một điều ước" của Lý Hải, điện ảnh nội địa năm 2024 vẫn còn nhiều bộ phim có doanh thu thấp. Theo thống kê của Box Office Vietnam, phòng vé Việt Nam 2024 có thể đạt tổng doanh thu khoảng 1.700 tỷ đồng. Con số này được xem là cao hơn so với năm 2023 (khoảng 1.500 tỷ đồng). Năm 2024, điện ảnh nội địa có tổng 28 phim ra rạp. Trong đó, 2 phim điện ảnh Mai (Trấn Thành đạo diễn) bùng nổ với hơn 551 tỷ đồng và Lật mặt 7: Một điều ước (Lý Hải đạo diễn) với hơn 482 tỷ đồng. Tuy nhiên, bên cạnh những bộ phim có doanh thu kỷ lục, nhiều phim khác lại bị thiệt hại nặng nề. Thậm chí, có phim còn không đạt nổi 100 triệu đồng. Dưới đây là những bộ phim có doanh thu thấp nhất năm 2024 theo số liệu từ Box Office Vietnam. Biệt đội hot girl - 67,9 triệu đồng Biệt đội hot girl là bộ phim cuối cùng có sự tham gia của cố NSND Hoàng Dũng, nhưng thất bại nặng nề khi chỉ thu về 67,9 triệu đồng sau 2 tuần ra rạp, trở thành tác phẩm có doanh thu thấp nhất lịch sử phòng vé Việt năm 2024. Biệt đội hot girl quy tụ dàn diễn viên từ 6 quốc gia (Ảnh: Ban tổ chức). Dù được quay tại 5 quốc gia châu Á, với dàn diễn viên từ 6 quốc gia (Hàn Quốc, Việt Nam, Campuchia, Indonesia, Malaysia và Myanmar), phim vẫn gây thất vọng do kịch bản sơ sài, kỹ xảo kém và nội dung rời rạc. Phim khai thác đề tài tội phạm ma túy và buôn người, nhưng cách thể hiện còn cẩu thả và nhàm chán. Thời điểm tung trailer giới thiệu, phim gặp phản ứng vì bị cho là sử dụng cảnh nóng để làm chiêu trò quảng cáo. Phản ứng tiêu cực từ người xem ở những ngày đầu đã khiến phim nhanh chóng bị lãng quên. Đóa hoa mong manh - 430 triệu đồng Đóa hoa mong manh do Mai Thu Huyền đóng vai trò đạo diễn và sản xuất, có sự góp mặt của Quốc Cường, Đức Tiến, Maya, Nhật Hạ, Trizzie Phương Trinh... Phim được thực hiện tại Mỹ, ra rạp ở Việt Nam hồi tháng 4. Nội dung phim kể về cuộc đời đầy thăng trầm của một nữ ca sĩ trẻ sở hữu giọng hát thiên phú. Nhờ tài năng đặc biệt, cô nhanh chóng nổi tiếng nhưng phải đánh đổi và trả giá đắt trong đời sống cá nhân đến những cạm bẫy trong giới giải trí. Diễn viên Maya đóng nữ chính phim "Đóa hoa mong manh" (Ảnh: Ban tổ chức). Sau hơn 3 tuần công chiếu, Đóa hoa mong manh chỉ thu 430 triệu đồng. Với kinh phí sản xuất ước tính hơn 20 tỷ đồng, phim thất bại nặng nề dù được quảng bá rầm rộ với bối cảnh quay tại Mỹ. Thời điểm công chiếu, Mai Thu Huyền bức xúc cho rằng phim bị "chèn ép" suất chiếu, nhưng khán giả và giới phê bình đều phản ứng ngược lại. Nhiều người cho rằng phim thất bại vì nội dung thiếu sự mới mẻ và hấp dẫn, thông điệp phim không chạm tới khán giả như mong đợi. Domino: Lối thoát cuối cùng - 596,7 triệu đồng Domino: Lối thoát cuối cùng là phim hành động hiếm hoi của điện ảnh Việt năm 2024, nhưng thất bại nặng nề với doanh thu chỉ 596,7 triệu đồng. Phim có sự góp mặt của Thuận Nguyễn cùng dàn diễn viên quen thuộc của truyền hình phía Nam như Quốc Cường, Huỳnh Anh Tuấn… Thuận Nguyễn đảm nhận vai nam chính của phim (Ảnh: Ban tổ chức). Nội dung phim xoay quanh thế giới tội phạm gốc Việt tại Mỹ, nơi các băng đảng không ngừng tranh đấu để mở rộng địa bàn và thể hiện quyền lực. Dù sở hữu nhiều cảnh hành động, rượt đuổi mãn nhãn, phim bị chê vì kịch bản yếu, diễn xuất chưa thuyết phục. Bên cạnh đó, một số ý kiến cho rằng công tác truyền thông của phim chưa thật sự hiệu quả để thu hút được khán giả. Cu li không bao giờ khóc - 744,6 triệu đồng Trước khi khởi chiếu tại Việt Nam, Cu li không bao giờ khóc giành giải "Phim đầu tay xuất sắc" tại LHP Berlin tại Đức, "Phim truyện dự thi xuất sắc" tại LHP Quốc tế Jeonju 2024, "Phim châu Á dự thi xuất sắc" tại LHP châu Á - Đà Nẵng 2024... NSND Minh Châu và Thương Tín trong "Cu li không bao giờ khóc" (Ảnh: Ban tổ chức). Dù giành nhiều giải thưởng quốc tế, phim lại thất bại tại phòng vé Việt với doanh thu chỉ 744,6 triệu đồng. Nguyên nhân được cho là Cu li không bao giờ khóc thuộc dòng phim nghệ thuật độc lập, khá kén với thị hiếu của khán giả Việt. Phim xoay quanh bà Nguyễn (NSND Minh Châu), người phụ nữ lớn tuổi mắc kẹt giữa quá khứ và hiện tại, cùng dự cảm về mối tình của cháu gái. Dù được quảng bá rầm rộ, có sự tham gia của nhiều tên tuổi gạo cội, phim vẫn gây tiếc nuối với mức doanh thu bết bát. Trà - 1,61 tỷ đồng Phim Trà của đạo diễn Lê Hoàng ra mắt vào mùng 1 Tết nhưng vội vàng rút khỏi rạp sau 4 ngày chiếu, thu về 1,61 tỷ đồng. Phim gắn nhãn 18+ với chủ đề ngoại tình, có nhiều cảnh nóng táo bạo. Thời điểm ra mắt, phim nhận nhiều ý kiến trái chiều về nội dung khiên cưỡng và lạm dụng cảnh nóng. Đây là tác phẩm đánh dấu sự trở lại của Lê Hoàng sau 7 năm vắng bóng. Trương Minh Quốc Thái và Việt Hương đóng vai chính. Phim phải trải qua 3 lần kiểm duyệt và cắt 70% cảnh nóng. Phim "Trà" có sự tham gia của nghệ sĩ Việt Hương (Ảnh: Chụp màn hình). Án mạng lầu 4 - 1,99 tỷ đồng Án mạng lầu 4 thuộc thể loại tâm lý tội phạm, có sự tham gia của Trương Thế Vinh, Lương Bích Hữu, Ngân Quỳnh, Kiều Trinh, Tuyền Mập, Blacka… Tuy nhiên, bộ phim không đạt được thành công như mong đợi tại phòng vé Việt Nam. Sau khi rời rạp, Án mạng lầu 4 chỉ thu về khoảng 1,99 tỷ đồng. Nhiều khán giả và nhà phê bình đánh giá phim có kịch bản phi logic và diễn xuất chưa thuyết phục, dẫn đến doanh thu không khả quan. Lương Bích Hữu và Lương Thế Vinh đảm nhận vai chính của phim (Ảnh: Ban tổ chức). Sáng đèn - 3,4 tỷ đồng Gia nhập cuộc đua phim Tết nhưng Sáng đèn cũng thông báo dời lịch chiếu chỉ sau 2 ngày ra rạp, thu gần 700 triệu đồng. Đến cuối tháng 3/2024, phim quay trở lại rạp nhưng chỉ thu thêm 2,7 tỷ đồng. Sáng đèn do Hoàng Tuấn Cường đạo diễn, lấy chủ đề cải lương trải dài từ thập niên 90 đến thập niên 2000. Phim kể lại hành trình thăng hoa nhưng cũng nhiều biến cố của đoàn cải lương Viễn Phương với những người nghệ sĩ tài hoa. Sáng đèn còn có sự góp mặt của dàn nghệ sĩ gạo cội NSƯT Lê Thiện, NSND Hồng Vân, NSƯT Hữu Châu, nghệ sĩ Chí Tâm, Bạch Long, Lê Phương, Cao Minh Đạt... Nội dung phim "Sáng đèn" xoay quanh chủ đề cải lương (Ảnh: Ban tổ chức). B4S: Trước giờ yêu - 3,8 tỷ đồng B4S - Trước giờ yêu gắn mác 18+, với sự góp mặt của diễn viên "trai xinh gái đẹp" như Jun Vũ, Khánh Vân... Phim xoay quanh chủ đề tình dục và ngoại tình nhưng chỉ thu về 3,87 tỷ đồng sau gần 1 tháng chiếu, phải rời rạp sớm. Mặc dù thất bại tại phòng vé, phim đạt vị trí số 1 trên các ứng dụng xem phim trực tuyến, vượt qua nhiều bom tấn quốc tế. Khánh Vân đóng cảnh nóng trong "B4S - Trước giờ yêu" (Ảnh: Ban tổ chức). Móng vuốt: 3,88 tỷ đồng Phim Móng vuốt được cầm trịch bởi Lê Thanh Sơn, đạo diễn của phim Em chưa 18, với sự tham gia của Tuấn Trần, Nguyễn Lâm Thảo Tâm, Rocker Nguyễn… Dù được đầu tư kỹ lưỡng và có dàn diễn viên trẻ triển vọng, Móng vuốt chỉ thu về 3,88 tỷ đồng sau 3 tuần khởi chiếu. Con số này chỉ đạt khoảng 1% so với kỳ vọng doanh thu 300 tỷ đồng của đạo diễn Lê Thanh Sơn. Tuấn Trần đảm nhận vai chính phim "Móng vuốt" (Ảnh: Ban tổ chức). Phim thuộc thể loại sinh tồn, kể về nhóm bạn bị một sinh vật bí ẩn săn đuổi trong chuyến đi rừng. Đề tài khai thác mới lạ, được giới chuyên môn đánh giá cao nhưng bị cho là không phù hợp với thị hiếu khán giả Việt, dẫn đến việc bết bát doanh thu. Mùa hè đẹp nhất - 4,09 tỷ đồng Mùa hè đẹp nhất lấy đề tài về tình bạn và gợi nhớ về những kỷ niệm sinh viên đẹp đẽ. Phim có sự góp mặt của diễn viên Khánh Vân và Trần Nghĩa - bộ đôi từng được yêu thích trong Mắt biếc, cùng dàn diễn viên tên tuổi như NSND Thanh Nam, NSND Việt Anh, NSƯT Công Ninh, Minh Dự… Dàn diễn viên trong "Mùa hè đẹp nhất" (Ảnh: Ban tổ chức). Phim được đánh giá cao bởi câu chuyện nhân văn, gần gũi cùng kỹ thuật dựng phim chắc tay nhưng vẫn gây tiếc nuối khi chỉ đạt doanh thu hơn 4 tỷ đồng. Một số ý kiến cho rằng Mùa hè đẹp nhất ra mắt vào cùng thời điểm với loạt bom tấn ngoại như Kẻ trộm mặt trăng 4, Những mảnh ghép cảm xúc 2 nên gặp không ít trở ngại về doanh thu.