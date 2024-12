10 người thoát chết trong vụ cháy lớn ở Đồng Nai

Hai cửa hàng kinh doanh mỹ phẩm và đồ chơi trẻ em tại Đồng Nai cháy lớn lúc rạng sáng. Người dân xung quanh và lực lượng chữa cháy cứu được 10 người. Ngày 20/12, Công an huyện Long Thành (Đồng Nai) đang điều tra nguyên nhân vụ cháy 2 cửa hàng kinh doanh mỹ phẩm, quần áo, đồ chơi trẻ em tại xã Phước Thái, huyện Long Thành. Khoảng 4h sáng cùng ngày, cửa hàng bán đồ chơi, quần áo trẻ em của bà L.T.D. (xã Phước Thái, huyện Long Thành) bốc cháy dữ dội, rồi lan sang cửa hàng bên cạnh. Hiện trường vụ cháy ở xã Phước Thái, huyện Long Thành sáng 20/12 (Ảnh: Người dân cung cấp). Nhận được tin báo, Công an huyện Long Thành cùng Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Đồng Nai huy động 4 xe cứu hỏa đến hiện trường, nhanh chóng triển khai công tác dập lửa. Theo một lãnh đạo xã Phước Thái, rất may thời điểm xảy ra vụ cháy, người dân xung quanh đã phát hiện kịp thời, hỗ trợ 9 người trong 2 cửa hàng trên thoát ra ngoài. Đồng thời, lực lượng cứu nạn chuyên nghiệp cứu một người đàn ông ở tầng trên của cửa hàng kinh doanh mỹ phẩm. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng làm hư hỏng 2 cửa hàng nói trên cùng nhiều hàng hóa bên trong.