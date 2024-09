10 mẫu SUV điện bứt tốc nhanh nhất thế giới, nhiều xe đã có ở Việt Nam

Dẫn đầu trong danh sách này là mẫu SUV của hãng xe khởi nghiệp Mỹ Faraday Future khi chỉ mất 2,4 giây để đạt tốc độ 100 km/h. Mặc dù xe điện chưa được sử dụng quá rộng rãi, nhất là những dòng siêu xe thể thao hiệu suất cao, nhưng không thể phủ nhận động cơ điện có nhiều ưu điểm hơn hẳn các loại động cơ đốt trong truyền thống. Đặc biệt, với đặc điểm của mình, xe điện thường có công suất và mô-men xoắn lớn, đem đến gia tốc và tốc độ rất cao. Dưới đây là 10 mẫu xe SUV chạy hoàn toàn bằng điện đạt tốc độ từ 0-100 km/h nhanh nhất thế giới được trang HotCars giới thiệu: 10. Polestar 4: 3,7 giây Polestar 4 là mẫu SUV điện của thương hiệu cao cấp Volvo. Mẫu xe này có nội thất sang trọng và ngoại thất thanh lịch. Polestar 4 sở hữu 2 động cơ điện cho công suất 536 mã lực, và mô-men xoắn 686 Nm. Nhờ đó, chiếc SUV này có thể tăng tốc lên 100 km/h chỉ trong 3,7 giây. Tuy vậy, chiếc xe bị giới hạn tốc độ điện tử ở mức 200 km/h. 9. Mercedes-Benz EQS: 3,7 giây Dù có dáng vẻ đồ sộ nhưng mẫu SUV điện đầu bảng của Mercedes-Benz EQS cũng có khả năng tăng tốc đáng gờm với 3,7 giây để đạt 100 km/h. Để có được tốc độ như vậy, EQS được trang bị hai động cơ điện có công suất 516 mã lực và mô-men xoắn 828 Nm với hệ dẫn động 4 bánh. Tốc độ tối đa của mẫu SUV hạng sang này được giới hạn điện tử ở mức 210 km/h. 8.BMW iX M60: 3,6 giây BMW iX M60 có ngoại hình khá "ngầu" và không dành cho số đông. Tuy nhiên, không thể phủ nhận đây là một mẫu xe có sức mạnh đáng gờm với khối động cơ điện cho công suất tới 610 mã lực và sức kéo 1.015 Nm. Sức mạnh trên giúp "quái vật" này hoàn thành hành trình từ từ 0-100 km/h trong 3,6 giây, nhanh hơn một chút so với đối thủ EQS của Mercedes-Benz. Giống như các dòng xe điện hạng sang của châu Âu khác, BMW iX M60 cũng được giới hạn ở tốc độ tối đa khoảng 210 km/h. 7. Kia EV6 GT: 3,6 giây Khác với các dòng xe châu Âu, Kia và Hyundai muốn tạo khác biệt bằng cách "nới" giới hạn để chiếc xe của mình chạy với tốc độ cao hơn. Điển hình như chiếc Kia EV6 GT có thể đạt tốc độ 260 km/h. Kia EV6 GT được trang bị khối động cơ kéo, cho công suất 275 mã lực và 739 Nm mô-men xoắn. Dù công suất không quá lớn nhưng chiếc SUV này có thể đạt 100 km/h trong vòng 3,6 giây, nhờ vào trọng lượng nhẹ chỉ khoảng 1,18 tấn của mình. 6. Tesla Model Y Performance: 3,5 giây Tesla Model Y được định vị nằm dưới Model X trong dòng xe SUV của Tesla. Với phiên bản Performance, Model Y được trang bị hai động cơ, sản sinh công suất 527 mã lực và mô-men xoắn 692 Nm cùng hệ truyền động 4 bánh. Chiếc SUV cỡ trung này có thể đạt tốc độ từ 0-100 km/h 3,5 giây và tốc độ tối đa được giới hạn ở mức 250 km/h. 5. Hyundai Ioniq 5: 3,3 giây Mẫu xe Hàn Quốc khá quen thuộc tại Việt Nam là Ionig 5 có thể đạt tốc độ từ 0-100 km/h chỉ với 3,3 giây, nhanh hơn một chút so với người anh em của thương hiệu Kia. Điều này đến từ khối động cơ kép có công suất 641 mã lực, mô-men xoắn 740 Nm khá mạnh mẽ. Tốc độ tối đa của Ionig 5 đạt 262 km/h. 4. Tesla Model X Plaid: 3,25 giây Mẫu SUV hàng đầu của Tesla thực sự là sự lựa chọn chất lượng cho những người yêu tốc độ. Với phiên bản Model X Plaid, ba động cơ điện đem đến sức mạnh 1.100 mã lực, không khác gì một chiếc hypercar. Chiếc SUV nặng 2,36 tấn này có thể tăng tốc lên 100 km/h chỉ trong 3,25 giây, và đạt tốc độ tối đa 262 km/h. 3. Lotus Eletre R: 2,95 giây Mẫu SUV cỡ trung của hãng xe đến từ nước Anh - Lotus cũng góp mặt trong danh sách này với vị trí thứ 3 với thời gian tăng tốc đến 100 km/h chưa đến 3 giây. Lotus Eletre R được trang bị hai động cơ điện, cung cấp năng lượng cho cả trục trước và sau, cho công suất 905 mã lực và mô-men xoắn 980 Nm. Xe có thể tăng tốc lên 100 km/h trong 2,95 giây và đạt tốc độ cao nhất phân khúc là 265 km/h. 2. Rivian R1S: 2,5 giây Phiên bản SUV R1S của Rivian 2025 là phiên bản mạnh mẽ nhất từ ​​trước đến nay, với hệ thống truyền động 4 động cơ cho tổng công suất 1.050 mã lực và mô-men xoắn cực đại tới 1.618 Nm. Chiếc SUV cỡ lớn nặng tới 3,18 tấn này còn có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h khiến tất cả các mẫu siêu xe hiện nay phải "cúi đầu" là 2,5 giây. Dù vậy, để đảm bảo an toàn, chiếc R1S được nhà sản xuất khống chế tốc độ tối đa chỉ 201 km/h. 1. Faraday Future FF91: 2,4 giây Dẫn đầu trong danh sách này là mẫu SUV của hãng xe khởi nghiệp Mỹ Faraday Future phiên bản FF91 khi chỉ mất 2,4 giây để đạt tốc độ 100 km/h. Xe được giới hạn tốc độ điện tử dưới 250 km/h. Để làm được điều này, mẫu SUV Future FF 91 được hãng Faraday trang bị 3 động cơ điện, cho công suất 1.050 mã lực và mô-men xoắn cực đại tới 1.973 Nm. Giá của một chiếc FF91 tại Mỹ không hề rẻ, vào khoảng 309.000 USD, tương đương 7,6 tỷ đồng. Theo HotCars Bạn có đánh giá gì về những mẫu xe trên? Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!