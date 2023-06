10 mẫu ô tô giá rẻ nhưng thất bại khi bán ra thị trường

Bù lại, Evalia bị định giá cao hơn đáng kể so với các đối thủ cạnh tranh như Maruti Ertiga và Renault Lodgy. Mẫu xe này được trang bị động cơ diesel 1,5 lít.

Renault Captur

Renault Captur được coi là một trong những thất bại lớn nhất của nhà sản xuất ô tô Pháp. Tự hào với thiết kế cao cấp, động cơ xăng 1,6 lít và động cơ diesel 1,5 lít. Tuy nhiên, mẫu xe này không thu hút được khách hàng Ấn Độ, chủ yếu là do thiết kế giống crossover.

Mặc dù đã cố gắng tận dụng thành công của Duster, Captur đã không đạt được kỳ vọng và không nhận được phản hồi tốt trên thị trường.

Datsun Go+

Datsun đã chính thức ngừng hoạt động tại Ấn Độ do doanh số thấp. Thương hiệu ban đầu gia nhập thị trường với chiếc hatchback GO và sau đó giới thiệu một phiên bản mở rộng có tên GO Plus, cấu hình chỗ ngồi 5+2.

Mặc dù Go+ mang lại tính thực dụng cao hơn so với chiếc hatchback thông thường, nhưng các biện pháp cắt giảm chi phí của Datsun đã dẫn đến vẻ ngoài rẻ tiền khiến những người mua tiềm năng không thể chọn nó.

Fiat Urban Cross

Fiat đã cố gắng thu hút khách hàng bằng mẫu hatchback Avventura. Tuy nhiên, nhiều người nhận thấy quá trình mở cốp của Avventura rất rườm rà hoặc mệt mỏi. Trong nỗ lực khắc phục vấn đề này, Fiat đã tung ra một sản phẩm mới có tên là Urban Cross.

Tuy nhiên, ngay sau khi ra mắt, Fiat Urban Cross đã không tạo được ảnh hưởng đáng kể. Urban Cross có sẵn động cơ xăng tăng áp 1,4 lít và động cơ diesel 1,3 lít.