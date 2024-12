10 cách mặc quần jeans ống đứng đẹp và tôn dáng trong mùa lạnh

Quần jeans ống đứng là món thời trang nên được diện nhiều trong mùa đông. Xu hướng quần dài có sự biến động theo từng năm. Tuy nhiên, có một kiểu quần dài luôn phủ sóng style của các quý cô sành điệu, không bao giờ lỗi mốt, đó chính là quần jeans ống đứng. Giống như mọi kiểu quần jeans khác, jeans ống đứng có sự trẻ trung, năng động. Bên cạnh đó, nhờ phom dáng gọn chân, quần jeans ống đứng còn mang đến nét thanh lịch, đồng thời "hack" chiều cao hiệu quả. Xoay quanh quần jeans ống đứng, chị em có ít nhất 10 cách phối đồ sành điệu sau đây: Áo len màu hồng pastel vốn đã trẻ trung, ngọt ngào nhưng khi kết hợp cùng quần jeans xanh ống đứng, hiệu quả "hack" tuổi càng được tăng thêm. Bộ cánh trên còn ghi điểm ở sự thanh lịch, tinh tế. Thao tác sơ vin nửa vạt, đôi giày màu be mang đến hiệu quả tôn dáng tối ưu. Bộ cánh trên bao gồm những món thời trang cơ bản như áo blazer màu đen, quần jeans ống đứng và giày cao gót mũi nhọn. Dẫu vậy, tổng thể trang phục vẫn rất nổi bật nhờ nét thanh lịch, trẻ trung. Các nàng có thể áp dụng bộ cánh trên tới công sở hoặc đi chúc Tết. Bên cạnh quần jeans ống đứng xanh denim, chị em còn có một phiên bản rất nữ tính, thanh lịch, đó là quần jeans trắng. Sự kết hợp giữa quần jeans trắng và áo blazer đồng màu đã tạo nên bộ trang phục rất sang trọng, chỉn chu. Outfit trên còn tôn dáng đỉnh cao nhờ những chi tiết như đường nhấn eo, quần ống đứng dài trên mắt cá chân, giày cao gót mũi nhọn, màu be. Công thức trên gồm những item quen thuộc đối với chị em, đó là áo cardigan mỏng, blazer vải dạ, quần ống đứng. Vì vậy, set đồ trên không hề khó áp dụng. Đôi sneaker trắng mang đến hiệu quả "hack" tuổi nhưng vẫn rất hài hòa với outfit. Yêu thích phong cách cá tính, chị em đừng bỏ qua combo áo khoác bomber, quần jeans ống đứng và áo trắng. Đôi boots vải da lộn rất phù hợp với bộ đồ. Vai trò của kiểu giày này là giữ ấm hiệu quả, đồng thời trẻ hóa phong cách. Quần jeans ống đứng là lựa chọn thích hợp với môi trường công sở. Chị em nên phối mẫu quần này theo cách chỉn chu, đó là mix cùng áo cổ cao, blazer màu đen, rồi hoàn thiện bằng túi xách, giày basic. Tổng thể trang phục trên không chỉ thanh lịch mà còn giúp trẻ hóa phong cách công sở. Công thức trên có sự cá tính xen lẫn nét sang trọng nhờ chiếc áo cổ cao mang tông màu đen, quần jeans ống đứng. Những món đồ như blazer và giày màu be lại đem đến nét thanh lịch, sang trọng cho tổng thể. Chị em có thể mặc outfit trên trong nhiều hoàn cảnh như đi dạo phố, tới công sở hoặc diện Tết. Vào những ngày thời tiết ấm áp, các nàng hãy làm mới style với một bộ đồ sáng màu. Công thức gồm áo hai dây và cardigan hồng pastel, quần jeans trắng đem đến nét nữ tính, ngọt ngào cho người diện. Thay vì đi một đôi giày đứng dáng, giày búp bê mang tông màu trắng là lựa chọn hợp lý vì "ăn nhập" hoàn hảo với set đồ năng động, trẻ trung. Áo trench coat là món thời trang phổ biến trong mùa lạnh. Mẫu áo này kết hợp rất ăn ý với quần jeans ống đứng, từ đó tạo nên bộ cánh trẻ trung, phóng khoáng. Chị em nên đảm bảo sự hài hòa, tinh tế cho outfit bằng những món đồ như áo len trắng, giày búp bê màu xám, túi xách màu nâu. Muốn hoàn thiện vẻ ngoài trẻ trung, năng động, chị em đừng bỏ qua combo áo len cổ tim kết hợp với quần jeans ống đứng. Đôi giày sneaker là lựa chọn không thể hợp lý hơn. Áo len cổ tim sẽ giúp vóc dáng trở nên thanh thoát hơn, chị em nên lưu tâm trong mùa lạnh. Theo Phụ nữ Việt Nam