10 bức tranh nổi tiếng nhất thế giới

6. The Kiss (Nụ hôn)

Họa sĩ: Gustav Klimt, năm sáng tác: 1907 đến 1908, nơi trưng bày: Bảo tàng Upper Belvedere (Vienna, Áo).

Với The Kiss, Klimt đưa ra một "tuyên bố ngụ ngôn chung về tình yêu là trung tâm của sự tồn tại của con người". Trong khi The Kiss không rao bán, các tác phẩm khác của Klimt được mua với số tiền khổng lồ. Oprah Winfrey đã bán tác phẩm nghệ thuật vẽ năm 1907 Portrait of Adele Bloch-Bauer II với giá 150 triệu USD vào năm 2016 - thu về khoản lãi 60 triệu USD.

7. Girl With a Pearl Earring (Thiếu nữ đeo hoa tai ngọc trai)

Họa sĩ: Johannes Vermeer, năm sáng tác: 1665, nơi trưng bày: Mauritshuis (The Hague, Hà Lan).

Tác phẩm này thường được so sánh với Mona Lisa. Bên cạnh sự khác biệt phong cách, về mặt kỹ thuật Girl With a Pearl Earring thậm chí không phải là một bức chân dung, mà là một "tronie" - từ tiếng Hà Lan để chỉ bức tranh vẽ một nhân vật tưởng tượng với những nét phóng khoáng.

Girl With a Pearl Earring đã "lưu diễn" ở Mỹ, Ý và Nhật Bản, thu hút rất đông người xem, củng cố thêm vị thế là một trong những tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng nhất thế giới.

8. The Birth of Venus (Sự ra đời của thần Vệ nữ)

Họa sĩ: Sandro Botticelli, năm sáng tác: 1485, nơi trưng bày: Le Gallerie Degli Uffizi (Florence, Ý).

Bức tranh lâu đời nhất trong top 10 và cạnh tranh với The Kiss về sự gợi cảm. The Birth of Venus thuộc sở hữu một thành viên gia đình Medici giàu có và yêu nghệ thuật, đã cai trị Florence và các khu vực lân cận trong nhiều thế kỷ.

Kết hợp văn hóa Hy Lạp cổ điển với phong cách thời kỳ Phục hưng, Botticelli đã tạo ra một nhân vật khó quên là Nữ thần Tình yêu hiện ra từ một vỏ sò khổng lồ.

9. Las Meninas