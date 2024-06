10 âm thanh lạ cảnh báo xe ô tô của bạn đang gặp vấn đề hư hỏng

Dưới đây là 10 dạng âm thanh lạ xuất hiện mỗi khi các bộ phận của xe ô tô gặp vấn đề:

1. Tiếng rít dưới mui xe

Nếu bạn nghe thấy tiếng rít chói tai dưới mui xe sau khi tắt xe, đó có thể là hệ thống làm mát hoặc hệ thống chân không đang có dấu hiệu của sự rò rỉ. Tiếng rít này thường là cảnh báo về sự cố rò rỉ ở đường ống chân không, ống mềm hoặc đầu khớp nối.

Hệ thống làm mát hoặc hệ thống chân không bị rò rỉ có thể tạo ra tiếng rít dưới nắp ca-pô. Ảnh: Bumper

2. Tiếng phì phì hoặc lạch cạch ở ống xả

Nếu bạn nghe thấy tiếng kêu phì phì hoặc lạch cạch, điều này có nghĩa là hệ thống ống xả của bạn có vấn đề. Hệ thống ống xả bị hỏng có thể tạo ra nhiều âm thanh và mỗi âm thanh riêng biệt có thể có ý nghĩa khác nhau.

Âm thanh phì phì có thể là do hệ thống ống xả bị tắc, âm thanh lạch cạch có thể là do gá treo ống xả bị lỏng, còn âm thanh rít lên có thể là do hệ thống ống xả bị nứt. Trong các trường hợp đó, bạn nên đưa xe đi kiểm tra hệ thống ống xả.

3. Tiếng vo ve nhỏ dưới gầm xe

Khi nghe thấy âm thanh vo ve dưới gầm, xe ô tô của bạn có thể đã cần đến sự trợ giúp của thợ sửa chữa để chẩn đoán sự cố tốt hơn. Âm thanh này cho thấy bộ vi sai cần bôi trơn, hộp số bị hỏng hay các khớp nối hoặc vòng bi của bánh xe bị mòn.