1 nam idol và CEO bị kết tội lừa đảo học sinh 890 triệu đồng

Vào ngày 18/5, Fnnews đưa tin CEO công ty giải trí A (45 tuổi) bị kết án 1 năm rưỡi tù giam vì tội lừa đảo. Quản lý B trong công ty (34 tuổi) bị kết án 6 tháng tù giam và nam idol C (24 tuổi) nhận mức án 1 năm tù treo vì là đồng phạm trong vụ án.

Được biết, bộ 3 này đã cấu kết để lừa đảo nạn nhân D, là 1 học sinh cấp 3. Nạn nhân là đàn em của nam idol C, được công ty hứa hẹn sẽ cho ra mắt trong 1 nhóm nhạc thần tượng. Từ tháng 6-9/2020, bộ 3 đã yêu cầu D chuyển tiền 16 lần, với tổng số tiền lên đến 50,7 triệu won (890 triệu đồng). Lý do được đưa ra là do quản lý B gặp khó khăn tài chính nên việc ra mắt của D bị ảnh hưởng: "Nếu cậu cho chúng tôi vay 1 khoản tiền, chúng tôi sẽ trả lại sau 6 tháng".