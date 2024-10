1 Chị Đẹp bị Thu Phương hủy kết bạn vì scandal đấu tố, lên tiếng về thái độ của đàn chị sau khi tái ngộ

Mối quan hệ giữa Chị Đẹp này với Thu Phương gây chú ý ngay từ khi cả hai được công bố sẽ tham gia chung mùa 2. Chỉ còn ít ngày nữa, tập đầu tiên củaChị Đẹp Đạp Gió 2024 sẽ chính thức lên sóng. Ngày 16/10, tại TP.HCM đã diễn ra buổi họp báo ra đánh mắt cho sự trở lại của chương trình năm nay. Sự kiện quy tụ đầy đủ đội hình Chị Đẹp mùa 2 cùng với các khách mời là nghệ sĩ đình đám. Sau những màn "chặt chém" trên thảm đỏ, các Chị Đẹp đã có buổi chia sẻ ngắn về quá trình ghi hình trong thời gian qua, kèm theo đó là cảm xúc và mục tiêu cá nhân khi quyết định góp mặt tại Chị Đẹp Đạp Gió 2024. Trong buổi họp báo, ca nương Kiều Anh có chia sẻ nhanh về lần comeback sau thời gian dài vun vén gia đình. Nữ ca sĩ cho biết cô trân trọng cơ hội được quay lại với nghệ thuật, vậy nên trong suốt hành trình vừa qua cô đã rất chăm chỉ làm việc với mong muốn mang đến cho khán giả những tiết mục chỉn chu và hay nhất của mình. "Hành trình vừa qua tôi rất chăm chỉ và kiên trì hết mình trên sân khấu. Sau thời gian dài 'bế quan tỏa cảng', tôi mới quyết định quay trở lại nghệ thuật và tôi lựa chọn Chị Đẹp vì đây là chương trình rất lớn". Gây chú ý, nữ ca sĩ cũng khá thoải mái khi nhận câu hỏi liên quan đến Thu Phương - huấn luyện viên của cô ở Giọng Hát Việt 2015. "Ở Chị Đẹp, không chỉ được gặp lại chị Phương mà tôi còn có cơ hội được tiếp xúc với nhiều chị khác đã có vị trí nhất định ở trong nghề. Đây là sự trân trọng và đáng quý đối với cá nhân Kiều Anh. Chị Phương và tất cả chị em bước vào chương trình này với mục đích duy nhất, đó là làm sao để tạo ra được những tiết mục hay nhất để cống hiến cho quý vị khán giả. Em, chị Phương và mọi người cảm thấy làm việc với nhau rất suôn sẻ". Your browser does not support the video tag.

Clip: Ca nương Kiều Anh chia sẻ về quá trình tham gia Chị Đẹp mùa 2 Sở dĩ mối quan hệ giữa Kiều Anh và Thu Phương trong Chị Đẹp được nhiều người quan tâm là bởi vì cả hai từng xảy ra ồn ào đến mức hủy kết bạn và "đấu tố" dậy sóng. Cụ thể, tại Giọng Hát Việt 2015, Kiều Anh là thí sinh thuộc đội của Thu Phương. Mối quan hệ thầy - trò của cả hai tốt đẹp cho đến khi đêm Bán kết khép lại. Thu Phương đã quyết định loại Kiều Anh với lý do dù dừng lại nhưng Kiều Anh vẫn sẽ kín show diễn. Sau đó, người thân của Kiều Anh tố Thu Phương ích kỷ, không công bằng với các học trò. Sau đó, đích thân Kiều Anh chia sẻ với truyền thông về scandal "quay lưng": "Thực hư của chuyện này có lẽ tôi không cần phải nói lại, bởi nó đã hiện hữu quá rõ trong chương trình cũng như truyền thông thời gian qua rồi. Những chia sẻ của tôi về scandal này trong thời gian qua là hoàn toàn thật lòng. Còn về việc HLV Thu Phương không quan tâm với tôi thì có thể đó cảm nhận từ phía gia đình, người thân của tôi như vậy. Tôi không phải là người phát ngôn, khơi mào scandal. Khi bạn bè, người thân của tôi theo dõi trên truyền hình, họ có cảm nhận riêng về việc tôi bị đối xử như thế nào. Mọi chuyện nổ ra, mọi người đặt câu hỏi ngược lại cho HLV Thu Phương và cũng hỏi tôi nhiều. Có lẽ vì mọi người nghĩ phía sau mọi chuyên xảy ra là do tôi, nhưng thực tế không phải vậy nên tôi buộc phải lên tiếng khẳng định, scandal này không xuất phát từ phía tôi". Sau lùm xùm, Thu Phương hủy kết bạn với Kiều Anh. Cả hai cũng hạn chế nhắc về nhau suốt thời gian dài. 9 năm kể từ khi ồn ào xảy ra, Thu Phương và ca nương Kiều Anh chính thức tái ngộ tại Chị Đẹp Đạp Gió 2024.

Thu Phương từng là huấn luyện viên của ca nương Kiều Anh tại Giọng Hát Việt 2015.

Sau 9 năm kể từ khi scandal "quay lưng" xảy ra, ca nương Kiều Anh chính thức tái ngộ Thu Phương tại Chị Đẹp mùa 2. Ca nương Kiều Anh là thế hệ thứ bảy trong một gia đình có truyền thống lâu đời về ca trù. Được tiếp xúc với môn nghệ thuật này ngay từ nhỏ, người đẹp sớm bộc lộ năng khiếu. Trong chương trình Vietnam's Got Talent 2012 , cô xuất sắc trở thành Á quân và để lại ấn tượng mạnh trong lòng khán giả. Năm 2015, Kiều Anh lên xe hoa với Văn Quỳnh - cháu cố PGS Văn Như Cương và dần rút lui khỏi các hoạt động giải trí. Cô tập trung vào chăm sóc gia đình và chuyển hướng sang làm kinh doanh. Hiện tại, cô đang là chủ một cửa hàng quần áo và đồ mẹ bé có tiếng ở Hà Nội. Vợ chồng cô có cuộc sống sung túc, sang chảnh và sống trong một căn hộ rộng 300m2 được xây dựng từ 2 căn hộ liền kề đập thông. Ca nương Kiều Anh chia sẻ khi ghi danh Chị Đẹp Đạp Gió 2024: "Lý do mà tôi đồng ý tham gia Chị Đẹp là khi tôi xem các phiên bản và cảm thấy rất thích chương trình này. Đây là một chương trình rất ý nghĩa, là một khoảng thời gian để những người phụ nữ vừa có thể kết nối với nhau và vừa thể hiện được thêm nhiều thứ khác ở bản thân mình. Chị Đẹp là một chương trình đòi hỏi các chị phải thử thách bản thân và cố gắng rất nhiều. Thế nên tôi nghĩ là không chỉ tôi mà các Chị Đẹp khi tham gia đều xác định sẽ phải vượt khó, dám đương đầu với những thử thách mới. Tôi cũng đã xác định tinh thần đấy từ trước khi nhận lời tham gia rồi thành ra vào đây tôi đang rất sẵn sàng để có thể thử thách bản thân nhiều hơn. Nói chung là chương trình đưa cho bài toán gì tôi sẽ cố gắng giải hết sức có thể".

Ca nương Kiều Anh trở lại sau thời gian vun vén gia đình. Theo Người Đưa Tin