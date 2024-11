1 Anh trai bị pháo bắn thẳng vào mặt, netizen bùng nổ tranh cãi: Lỗi do ai?

Anh trai này gặp sự cố bất ngờ với pháo điện trong sự kiện âm nhạc tại thành phố Hồ Chí Minh. Pháp Kiều là một TikToker, rapper nổi tiếng được nhiều người khán giả yêu thích sau Rap Việt mùa 3 và đặc biệt là sau Anh Trai Say Hi. Pháp Kiều còn được cho là rapper LGBT tiên phong trong làng nhạc Việt. Mới đây, khoảnh khắc rapper sinh năm 2001 biểu diễn tại một sự kiện ở Phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM) đã nhận được sự quan tâm của netizen. Theo đó, khi Pháp Kiều xuống tương tác với khán giả, khi đang bước quay trở lại trên sân khấu chính thì pháo điện bất ngờ phụt lên vào người và mặt của rapper gen Z. Ngay khi gặp phải sự cố, Pháp Kiều đã né mặt sang phía khác, biểu cảm lộ rõ sự khó chịu và không thoải mái. Khoảnh khắc này khiến khá nhiều netizen lo lắng cho rapper sinh năm 2001. Tuy nhiên, Pháp Kiều sau đó vẫn tiếp tục biểu diễn đầy năng lượng, chuyên nghiệp và hoàn thành trọn vẹn ca khúc của mình. Your browser does not support the video tag.

Pháp Kiều gặp sự cố bất ngờ bị pháo điện bắn vào người ở sự kiện âm nhạc (Nguồn: @nhkvy_)

Khoảnh khắc này khiến khán giả vô cùng lo lắng cho sức khỏe của rapper gen Z. Sau đó, Pháp Kiều vẫn tiếp tục hoàn thành tiết mục biểu diễn của mình Sau khi khoảnh khắc này được lan truyền, cư dân mạng đã bùng nổ tranh cãi trái chiều. Nhiều khán giả tỏ ra bức xúc với cách bố trí, điều khiển pháo hoa từ phía BTC chương trình. Netizen cho rằng phía BTC thiếu chuyên nghiệp dẫn tới sự việc xảy ra gây ảnh hưởng tới nghệ sĩ. Tuy nhiên, số khác cư dân mạng cho rằng vấn đề sử dụng pháo điện có lẽ đã được thông báo với các nghệ sĩ từ trước. Có thể do Pháp Kiều quá tập trung vào phần biểu diễn nên quên vị trí đặt pháo điện dẫn tới sự cố không mong muốn. Ngay sau khi hoàn thành phần biểu diễn của mình, rapper gen Z đã lên tiếng trấn an người hâm mộ. Theo đó, trong group chat với fan, Pháp Kiều viết: "Hôm nay mình ổn, không sao nha mọi người đừng quá lo. Tôi là cô gái mạnh mẽ. Chúc mọi người ngủ ngon giấc mộng".

Cư dân mạng sau đó bùng nổ tranh cãi về trách nhiệm của sự cố pháo điện tại sự kiện này

Pháp Kiều lên tiếng trấn an người hâm mộ trong group chat Trước khi xuất hiện trong chương trình Rap Việt, Pháp Kiều thường xuất hiện với vai trò một người sáng tạo nội dung trên TikTok. Ban đầu, nam rapper thường chia sẻ những câu chuyện thú vị và hài hước của cộng đồng LGBT, thu hút nhiều thiện cảm của những người theo dõi. Pháp Kiều thừa nhận trước khi tham gia Rap Việt rất "quậy", từng phạm những sai lầm. Sau đó rapper đã sửa đổi tính cách, điềm tĩnh lại, tập trung làm nhạc, theo đuổi nghệ thuật nghiêm túc.

Pháp Kiều từng là TikToker khá nổi tiếng với chất giọng miền Tây, quay video hài hước xoay quanh những câu chuyện của cộng đồng LGBT Theo Người Đưa Tin