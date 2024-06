-02h00 ngày 16/6: Italy vs Albania: Đẳng cấp nhà vô địch

Italy sa sút nhưng họ vẫn vượt trội so với Albania. Dù đội bóng do HLV Sylvinho dẫn dắt đứng đầu bảng vòng loại với sự góp mặt của Czech và Ba Lan, họ vẫn còn khoảng cách xa so với các "thế lực" hàng đầu.

So sánh lực lượng

Italy không có sự phục vụ của Nicolo Zaniolo, Domenico Berrardi, Destiny Udogie (chấn thương) và Sandro Tonali (cấm thi đấu). HLV Spalletti vừa phải loại thêm Francesco Acerbi và Giorgio Scalvini vì cả 2 không kịp bình phục.

Albania không thể so với Italy về mức độ nổi tiếng, tên tuổi các cầu thủ. Dù vậy, họ cũng có những thành viên hiểu rất rõ về bóng đá Italy. Đó là Berat Djimsiti đang chơi cho Atalanta và Kristjan Asllani khoác áo Inter Milan.