Zayn Malik và Gigi Hadid 'toang' hẳn, netizen đồng loạt làm 1 điều!

"Chuyện này lẽ ra là vấn đề riêng tư, nhưng dường như đã có sự chia rẽ. Bất chấp những nỗ lực của tôi để tạo ra một mối quan hệ gia đình yên bình và cùng nuôi dạy con gái, một vài thông tin đã bị rò rỉ trên báo. Tôi hy vọng những người trong cuộc không bị tổn thương. Quan trọng hơn, tôi muốn bảo vệ Khai", Malik bày tỏ quan điểm trên trang cá nhân.



Mối quan hệ mẹ vợ - con rể không còn lành lặn sau màn đấu tố hôm nay

Vậy là với phản hồi này, mọi chuyện đã "căng hơn dây đàn" khi câu chuyện gia đình riêng tư của gia đình Hadid phơi bày ra trước truyền thông. Người hâm mộ hiện tại chỉ cầu mong cho Gigi Hadid và con gái mình được bình yên, không bị truyền thông và những tin đồn ác ý tấn công.

Tuy nhiên, giữa lúc dân tình đang xôn xao thì nhiều fan đã nhanh tay "tràn" vào MV Pillowtalk - MV của Zayn có sự góp mặt của Gigi Hadid để "khóc thét" vì tin buồn này.

ZAYN - PILLOWTALK

"Vậy là chấm dứt rồi đúng không?", "Tất cả đổ xuống sông...", "Cũng tiếc ghê ấy nhỉ", "Ngày xưa xem đôi này đẹp quá trời luôn!",... - Hàng loạt bình luận từ người hâm mộ cặp đôi.