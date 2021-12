Youtuber tiếp tục tung loạt bằng chứng RM (BTS) hẹn hò với con gái nhà thượng lưu: Big Hit một lần nữa phản hồi với tốc độ tên lửa!

RM (BTS) đăng ảnh ở bảo tàng The MET (Mỹ), cô gái cũng follow tài khoản Instagram của bảo tàng này.

Tài khoản này cho biết khi BTS sang New York trước đó, RM và cô gái này cũng gặp nhau hẹn hò. Vào ngày 15/12, cô gái này cũng đăng ảnh check-in Instagram tại New York. Youtuber này cho biết vào thời điểm dịch bệnh này, một người bình thường không tự dưng mà lại bay sang New York. Trên mạng cũng xuất hiện tin đồn cho biết họ đã hẹn hò từ năm 2019, và cô gái này cũng sinh năm 1994 bằng tuổi RM.

Youtuber này cho biết một trong những bằng chứng đáng tin cậy nhất chính là vào hôm sinh nhật RM ngày 12/9. Vào hôm đó, RM đã đăng bức ảnh mình đi xem triển lãm nghệ thuật tại PKM Gallery được chụp tại thời điểm chưa xác định. Vào ngày 5/9 trước đó, cô gái này cũng đăng ảnh check-in tại PKM Gallery. Trong bức ảnh, cô gái viết caption: 'Just the two of us' (Chỉ có hai chúng ta). Youtuber này khẳng định đó là một buổi hẹn hò của hai cặp đôi.