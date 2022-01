YouTuber Lê Chí Thành 'quậy' CSGT lãnh án tù

Ngày 14/1, TAND TP Thủ Đức (TP.HCM) mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Lê Chí Thành (39 tuổi, ngụ quận 12) về tội “Chống người thi hành công vụ”.



Lê Chí Thành là YouTuber thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội với những clip giám sát CSGT làm việc trên các tuyến đường ở TP.HCM.



Phiên tòa không cho phóng viên được tham dự, chỉ những ai có giấy mời mới được phép vào phòng xử và tất cả đều bị thu điện thoại, kể cả luật sư.

Vụ việc Lê Chí Thành chống người thi hành công vụ xảy ra vào ngày 20/3 tại Xa lộ Hà Nội

Theo truy tố, ngày 20/3/2021, thực hiện Kế hoạch tuần tra, kiểm soát của Đội CSGT Rạch Chiếc (thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08), Công an TP.HCM) nhằm tuần tra, kiểm soát về trật tự an toàn giao thông nhằm phòng chống ùn tắc giao thông và đua xe trái phép, tổ công tác lập chốt trước lô E1 Khu công nghệ cao (phường Hiệp Phú, TP Thủ Đức).



Đến khoảng 11h30 cùng ngày, Lê Chí Thành điều khiển ô tô chở Phạm Văn Thông và Hoàng (chưa rõ lai lịch) lưu thông trên xa lộ Hà Nội hướng từ TP Thủ Đức đến ngã tư khu Công nghệ cao.



Thành không chấp hành hiệu lệnh biển báo hiệu giao thông, điều khiển xe vào làn đường dành cho xe 2, 3 bánh và ưu tiên xe buýt nên tổ công tác đã ra hiệu lệnh, yêu cầu Thành dừng xe, xuất trình giấy tờ và thông báo lỗi vi phạm. Thành tranh cãi rằng đây là làn xe hỗn hợp không có biển báo cấm nên được quyền đi và yêu cầu tổ công tác phải đưa ra chuyên đề kiểm tra hành chính.



Tổ công tác giải thích không thực hiện chuyên đề kiểm tra hành chính mà đang thực hiện chuyên đề về tốc độ và các lỗi vi phạm khác về giao thông.



Sau đó, Thành mới xuất trình giấy phép lái xe, giấy kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe ô tô, 1 hợp đồng thuê xe có thông tin viết tay không công chứng. Tổ công tác yêu cầu Thành xuất trình CMND nhưng Thành không xuất trình mà tiếp tục tranh cãi. Vì vậy, tổ công tác lập biên bản và tạm giữ phương tiện vi phạm, với các lỗi gồm: không chấp hành hiệu lệnh biển báo giao thông đường bộ, điều khiển xe không có giấy chứng nhận đăng ký xe, không xuất trình CMND.



Thành không đồng ý lỗi vi phạm và quay phim, phát trực tiếp trên mạng xã hội kêu gọi mọi người chia sẻ, ủng hộ. Sau đó, tổ công tác điều 1 xe cẩu chuyên dụng đến để kéo xe của Thành về nơi tạm giữ nhưng Thành không đồng ý. Thành yêu cầu phải có xe chuyên dụng của CSGT, phải niêm phong bánh xe, bình xăng xe.



Khi Công an phường Hiệp Phú, TP Thủ Đức đến, Thành tiếp tục yêu cầu niêm phong cửa xe, nắp ca bô trước, cửa cốp sau xe, bình xăng và các bánh xe, nhưng tổ công tác không đồng ý niêm phong các bánh xe vì sẽ gây khó khăn cho việc vận chuyển. Thành tiếp tục ngồi ngay trước đầu xe để quay phim, phát trực tiếp kêu gọi cộng đồng mạng chia sẻ thông tin vụ việc, cản trở tổ công tác kéo xe.



Đến hơn 15h cùng ngày, tổ công tác mới đưa được ô tô của Thành lên xe chuyên dụng. Trong lúc nâng xe, Thành có hành vi trèo lên xe cẩu gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc thực hiện công vụ tuần tra kiểm soát của tổ công tác.



Qua xác minh, nội dung kế hoạch tuần tra kiểm soát của Đội CSGT Rạch Chiếc đã được công khai trên cổng thông tin điện tử Công an TP.HCM. Phía CQĐT đã cho Thành xem các clip do Thành trực tiếp quay và phát trực tiếp lên mạng xã hội. Lê Chí Thành thừa nhận nội dung trong clip là đúng, và người trong clip là Thành.



Đến ngày 8/4/2021, Công an TP Thủ Đức đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Thành về tội “Chống người thi hành công vụ”.



Theo kết luận giám định của Phân viện khoa học hình sự tại TP.HCM, về nội dung các clip không phát hiện thấy dấu hiệu cắt ghép, chỉnh sửa nội dung.



Tại phiên tòa, bị cáo Thành đã thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã truy tố. Tuy nhiên, bị cáo bất ngờ “tố” bị dùng nhục hình dẫn đến hai chân yếu, gần như bị liệt.



Lời khai này của Thành được HĐXX ghi nhận. Tuy nhiên, chủ tọa thông báo, việc Thành khai bị dùng nhục hình không thuộc phạm vi xem xét trong vụ án này.



Xét thấy, hành vi của của bị cáo Thành đã xâm phạm đến việc thực hiện nhiệm vụ của những người thi hành công vụ, xâm phạm đến hoạt động của Nhà nước về quản lý hành chính trong lĩnh vực thi hành nhiệm vụ công. Tuy nhiên, bị cáo phạm tội lần đầu, thành khẩn khai báo nên sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt Lê Chí Thành 2 năm tù giam.