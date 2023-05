YouTuber "Kiển Chổi" bị phạt 7,5 triệu đồng vì đăng hàng loạt video bạo lực

Ngày 13/5, thông tin từ Công an tỉnh Hà Nam cho biết, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Hà Nam phối hợp với Thanh tra Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Hà Nam, xử phạt một YouTuber do đăng tải video có nội dung bạo lực, kích động bạo lực.

Cụ thể, từ ngày 24/4 đến ngày 11/5, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Hà Nam phát hiện kênh Youtube "Kiên Chổi", đã đăng tải 10 video với nội dung bạo lực, kích động bạo lực, trong video có hành vi, như: Bắt giữ người trái phép, xâm phạm thân thể, lăng nhục, sỉ nhục người khác….