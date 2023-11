YG khủng hoảng nghiêm trọng vì sắp mất BlackPink

Đôi vai BabyMonster trĩu nặng khi gánh trên vai số phận của YG Entertainment. Liệu nhóm nhạc này có thể trở thành “người cứu nguy” cho YG giữa lúc công ty đang gặp khủng hoảng nghiêm trọng?

YG vừa chính thức ra mắt nhóm nhạc nữ mới BabyMonster. BabyMonster là nhóm nhạc nữ mới được YG ra mắt sau 7 năm, kể từ màn debut của BlackPink. Nhóm bao gồm các thành viên đa quốc tịch đến từ Hàn Quốc, Thái Lan và Nhật Bản.

Ban đầu, việc ra mắt của BabyMonster được lên kế hoạch diễn ra trong tháng 9. Thế nhưng trái ngược với lời hứa hẹn của nhà sản xuất Yang Hyun Suk rằng “việc ra mắt sẽ không muộn hơn mùa thu”, BabyMonster vẫn bị trì hoãn ngày debut.

Cuối cùng, họ ra mắt vào cuối tháng 11, muộn hơn hai tháng so với dự kiến. Về vấn đề này, YG giải thích: “Chúng tôi đã cẩn thận trong việc lựa chọn ca khúc chủ đề để đạt được kết quả tốt nhất. Đó là lý do màn ra mắt bị trì hoãn một chút so với dự kiến ​​​​ban đầu vào tháng 9”.

YG liên tục bị giáng đòn đau

Với ca khúc Batter Up và hoạt động sau này, BabyMonster nhắm đến thị trường âm nhạc trong nước lẫn quốc tế. Nhóm theo đuổi concept girl crush cá tính, mạnh mẽ với âm nhạc hip-hop mạnh mẽ.