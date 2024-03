YG hé lộ line hát chưa công bố của 'bản sao Jennie', tung video đập tan tin đồn gây tranh cãi

Ở góc độ nào Ahyeon vẫn khiến người xem bị chinh phục bởi nhan sắc.

7 ca khúc nằm trong album đầu tay của BABYMONSTER phát hành vào ngày ¼ bao gồm Monster (Intro), ca khúc chủ đề SHEESH, Like That - một món quà của Charlie Puth, Stuck In The Middle, BATTER UP, Dream, Stuck In The Middle (Remix).

Trong sáng 18/3, YG cũng công bố BABYMONSTER sẽ có chuỗi fanmeeting đầu tiên trong sự nghiệp và được tổ chức lần lượt tại Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Singapore và Thái Lan.



BABYMONSTER sẽ có chuỗi fanmeeting đầu tiên trong sự nghiệp với đội hình đầy đủ 7 thành viên.