Yếu tố này nếu không xử lý được, giá bất động sản vẫn sẽ leo thang

Ông Neil MacGregor, Tổng giám đốc Savills Việt Nam (Ảnh: B.Ngọc).

Do đại dịch Covid-19, 2021 là một năm có nhiều khó khăn với kinh tế Việt Nam nói chung, và thị trường bất động sản nói riêng.

Trao đổi với PV, ông Neil MacGregor, Tổng giám đốc Savills Việt Nam đã đưa ra những nhận định tổng quan và chi tiết về bức tranh chung của bất động sản Việt Nam cũng như dự báo năm 2022.

Thưa ông, những phân khúc nào sẽ là điểm sáng, tiềm năng cho thị trường sắp tới?

- Tính trong phân khúc bất động sản nhà ở, tôi cho rằng trong năm 2022 các khu đô thị sẽ phát triển mạnh. Một số khu đô thị then chốt được phát triển trong vài năm qua có thể kể đến nằm tại các tỉnh Đồng Nai, Long An và Bình Dương. Đây sẽ tiếp tục là xu hướng chủ đạo trong thời gian tới khi mà nguồn cung bất động sản nhà ở tại TPHCM đang quá thiếu hụt.